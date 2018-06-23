قبل حركة المحافظين.. محافظ كفر الشيخ يتابع التزام السائقين بالتعريفة الجديدة .. ويفتتح مدرستين ووحدة محلية بـ قلين بـ 11 مليون جنيه.. صور

مصادر ترجح بقاء محافظ كفر الشيخ أو تصعيده لمحافظة كبرى

محافظ كفر الشيخ ينجح في السيطرة الكاملة على مواقف الأجرة

نصر يواصل جولاته الميدانية ويتفقد مستشفى قلين المركزي



كثف اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، جولاته الميدانية، خلال الأسبوع الماضي، مع قرب إعلان حركة المحافظين، التي سيتم الإعلان عنها منتصف الأسبوع المقبل لأداء المحافظين الجدد اليمين الدستورية، حيث تُرجح المصادر الإبقاء على محافظ كفر الشيخ في منصبه؛ لاستكمال المشروعات القومية التي تم البدء فيها أو تصعيده لمحافظة كبرى لخبراته الطويلة في دولاب الحُكم المحلي.



فمنذ إعلان الحكومة لقرار تحريك أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، نجح اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، في متابعة هذا الأمر بالتنسيق مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حيث قام باعتماد التعريفة الجديدة المقررة بزيادة تراوحت من 10 إلى 20 % من قيمة الأجرة، وأحكم السيطرة على مجمع المواقف بشكل كبير، وذلك من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة على مجمع المواقف بمدينة كفر الشيخ وكذلك موقف بلطيم العمومي لأكثر من مرة.



وأنهى المحافظ جولاته هذا الأسبوع، أمس الخميس، بافتتاح مدرسة كفر المرازقة الإعدادية المشتركة، التابعة لإدارة قلين التعليمية، والمقامة على مساحة 4800 متر مربع، وتضم 21 فصلًا وتتكون من أرضي و4 طوابق، وتبلغ تكلفتها الإجمالية 6 ملايين و300 ألف جنيه، وكذلك افتتاح الوحدة المحلية للقرية بتكلفة مليون و 74 ألف جنيه، بحضور النائب أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب، والنائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب، والمهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة قلين وعدد من القيادات التنفيذية.



كما افتتح محافظ كفر الشيخ مدرسة الشهيد أحمد نظمى الابتدائية بقلين بتكلفة 4 ملايين جنيه، والمقامة على مساحة 3259 مترًا مربعًا وتضم 20 فصلًا وتتكون من أرضي و4 طوابق علوية، مشيرًا إلى أن التعليم يحظى باهتمام رسمي، وندعم جهود الدولة في تحقيق الجودة الشاملة بمدارس المحافظة؛ لمواكبة كافة المتغيرات العلمية والتكنولوجية التي يشهدها العالم.



كما تفقد اللواء السيد نصر أمس، مستشفى قلين المركزي الجديد بتكلفة إنشاءات قدرها 132 مليون جنيه، على مساحة 14 ألف متر مربع ، ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الكلية للمستشفى 400 مليون جنيه، شاملة التجهيزات الطبية، بحضور النائب أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب، والنائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب، والمهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة قلين، والدكتورة لميس المعداوي، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور وائل سرحان، وكيل مديرية الصحة، والقيادات التنفيذية.



واستمع المحافظ إلى الدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة، حول إمكانات وتجهيزات المستشفى، ومستوى الخدمة الطبية المنتظر تقديمها الى مواطني قلين والقرى التابعة لها، كما استمع الى عدد من أهالى قلين حول الخدمات، معلنًا عن الانتهاء من تنفيذ إنشاءات مستشفى قلين المركزي بنسبة 100%، وأنه جار تجهيزها بالمعدات والأجهزة الطبية تمهيدًا لافتتاحها لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي قلين والقرى التابعة لها.