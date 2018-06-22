8 معلومات مغلوطة يصححها هاني الناظر.. أخطرها الثوم المفروم

1- الثوم المفروم في الفريزر



فرم الثوم السليم غير المصاب بأي أمراض ووضعه والاحتفاظ به قبل استعماله في الأكل يعد خطرا جدا على الصحة، لذا عليهم التوقف عن استخدامه، واستبداله بالثوم الطازج مع كل وجبة.



2- وضع الخبر والخضروات في الثلاجة



وضع الخبر والخضروات الطازجة في أكياس بلاستيكية شفافة في الفريزر والاحتفاظ بها لحين استخدامها ليس به أي خطورة على الصحة نهائيا.



3- أكل الموز بعد البيض



ولا توجد اى خطورة نهائيا على الصحة في تناول الموز بعد البيض او تناولهما سويا، حيث ان اى أخبار مغرضة تحذر من ذلك هي شائعات مغرضة.



4- رسم الحناء



يعد رسم الحناء خطرا جدا على الجلد وبالأخص الحناء المقلدة، والتي تحتوي على مواد كيميائية، فهي تتسبب في التهابات شديدة يصعب علاجها وعلاج آثارها.



5- وضع الطعام ساخن في أكياس بلاستيكية



ويعد هذا الفعل من اكبر الأخطاء التي يمكن أن ترتكبها، وذلك لان الحرارة العالية تؤدي إلى خروج مادة من الأكياس البلاستيكية، وتدعي هذه المادة الديواكسين وتخلط مع الاكل، مما تسبب في امراض خطيرة.



6- استخدام اواني الطهي المصنوعة من التيفال والسيراميك والجرانيت



تعد هذه الأواني امنة تماما لطهي الطعام، اما اذا تعرضت للخدش عليكم بالتخلص منها فورا، لانها لا تصلح في هذه الحالة لطهي الطعام، لأنها تتفاعل مع الطعام، وتمثل خطورة كبيرة على الصحة.



7- أكل البيض والسمك مع دور البرد



لا توجد اى اضرار من تناول البيض والسمك،عند الاصابة بدور البرد، فهما لا يتسببان في تفاقم اثار البرد على الإطلاق، لذا فلا مانع من تناولهما بحرية.



8- تناول الإندومي



لا يوجد دليل علمي واحد على ان الاندومي يمكن ان تتسبب في الإصابة بالسرطان، فهي امنة تماما ولا توجد بها اى مشاكل.

قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث "سابقا"، إن هناك بعض المعتقدات الخاطئة التي ترسخت في أذهاننا حول حفظ الطعام في الفريزر او تناول اطعمة معينة عند الاصابة بدور برد.وفي هذا التقرير كشف الناظر عن بعض المعتقدات الخاطئة والتي ليس لها أساس من الصحة، وهي عادات نفعلها وتعد خطيرة للغاية او نظن انها خطيرة وهي على عكس ذلك، وأبرزها: