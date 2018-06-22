أردوغان من سياسي مزعج إلى تهديد جيوستراتيجي.. الجارديان: الرئيس التركي يتوهم الفوز في الانتخابات بافتعال معارك وهمية.. والإطاحة به مسئولية الأتراك أمام أنفسهم والعالم

سلوك أردوغان تجاه مصر والخليج يفضح شراهته لزعامة العالم الإسلامي

تركيا لم تعد صديقًا يُعتمد عليه بالنسبة لأوروبا وأمريكا

الفساد وسوء إدارة الاقتصاد يهددان فرص حزب أردوغان في الانتخابات البرلمانية

مجلس الشيوخ الأمريكي يتهم أردوغان بالإضرار بالمصالح الأمريكية ويقترح معاقبته



قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن احتمالات فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بعد غد تقلق الكثير من الأتراك، لكنها أيضًا احتمالات مخيفة بالنسبة للمجتمع الدولي، بالنظر إلى السلطات الواسعة التي أضافها تعديل الدستور التركي لمنصب رئيس الجمهورية، بعد تحويل نظام الحكم إلى النظام الرئاسي بدلًا من البرلماني.



وأضافت الصحيفة أن أردوغان منذ توليه السلطة في تركيا قبل أكثر من 15 عامًا تحول من مجرد سياسي مزعج إلى تهديد جيوستراتيجي لجيرانه، وفي عهده كفت تركيا عن أن تكون صديقًا يُعتمد عليه بالنسبة لأوروبا والولايات المتحدة.



وحذرت من أن نجاح أردوغان في الانتخابات يعني استمرار وتفاقم الحرب السورية، وتعريض الشرق الأوسط كله لمزيد من الاضطرابات وعدم الاستقرار.



وتُظهر التقديرات المبنية على استطلاعات الرأي أن أردوغان يواجه معارضة أقوى مما كان متوقعًا، ومن ثم فالمرجح ألا يستطيع حسم الانتخابات من الجولة الأولى، وأن يضطر لخوض جولة ثانية أمام أحد المرشحين المنافسين في يوليو المقبل.



وتابعت الصحيفة أن حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، والذي يحكم البلاد منذ عام 2002، متهم بالفساد وسوء إدارة الاقتصاد، الأمر الذي يهدد فرص فوزه بأغلبية مقاعد البرلمان في الانتخابات النيابية التي تجري بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية بعد غد.



وكان وزير الخارجية التركي السابق أحمد داوود أوغلو قد صاغ سياسة خارجية تقوم على "تصفير المشاكل" مع جيران تركيا، لكن سرعان ما أحبط أردوغان هذه السياسة واستبدل بها سياسة التوسع المعروفة باسم "العثمانية الجديدة".



وقالت الصحيفة إن العلاقات المصرية التركية تحديدًا هي التي كشفت شراهة أردوغان لتزعم العالم الإسلامي، التي بلغت ذروتها مع زيارته لمصر في سبتمبر 2011، لكن الخلافات بين البلدين تفاقمت بعد ثورة الثلاثين من يونيو، وكذلك الخلافات بين دول الخليج وتركيا، تبعًا لتحالف الأخيرة مع قطر وإيران، حيث وصف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أنقرة بأحد أضلاع مثلث الشر مع إيران والتطرف الإسلامي الذي ترعاه قطر.



ويتوهم أردوغان أن بوسعه الفوز في الانتخابات عبر صناعة خصوم وهميين، ومن هنا أصدر أردوغان توجيهاته بتصعيد الغارات التركية على معاقل حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وعلى الحدود التركية الإيرانية، دون أن يلتفت لاعتراضات العراق وإيران، حيث يُعد حزب العمال الكردستاني أكبر خصوم أردوغان، وتصنفه الحكومة التركية كتنظيم إرهابي.



ومن بين المعارك الوهمية التي أشعلها أردوغان صراعه مع اليونان، فمنذ أسابيع أصدر أردوغان أمره للقوات الجوية التركية باختراق المجال الجوي لجزيرة يونانية، بعد رفض أثينا تسليم عسكريين أتراك تتهمهم أنقرة بالضلوع في المحاولة الانقلابيةا لفاشلة في يوليو 2016.



وأسفرت هذه السياسات العدائية عن توتير العلاقات الخارجية التركية، وطُرح في الكونجرس الأسبوع الماضي مشروع قانون مقترح لوقف بيع مقاتلات من طراز إف 35 لتركيا، بعدما اتهم أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي أردوغان بالإضرار بالمصالح الأمريكية حول العالم.



من جانب آخر، يفتعل أردوغان الخلافات مع جيرانه الأوروبيين بسبب رفضه كبح حركة تهريب اللاجئين عبر حدود بلاده إلى الأراضي الأوروبية، بجانب انتهاكاته لحقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية، ورفضه لانتقادات الاتحاد الأوروبي لنظامه بسببها.



من جانب آخر، يثير أردوغان قلق جيرانه الأوروبيين عبر تقاربه المتصاعد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي تبدى في شراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية المتطورة بعيدة المدى إس 400.



وختمت الصحيفة بالقول أن على الأتراك مسئولية يتحملونها أمام أنفسهم وأمام العالم كله، وهي وضع حد لسلطة أردوغان والحيلولة دون فوزه بولاية رئاسية جديدة.