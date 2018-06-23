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محافظات

برلماني يطالب بجهاز لفصل مشتقات الدم ببني سويف

السبت 23/يونيو/2018 - 03:00 ص
برلماني يطالب بجهاز
برلماني يطالب بجهاز لفصل مشتقات الدم ببني سويف
محمد عبد الحليم
تقدم النائب بدوي النويشي، عضو الهيئة البرلمانية لائتلاف دعم مصر عن حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجها إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشأن كارثة توقف جهاز فصل مشتقات الدم ببنك الدم الإقليمي، بشرق النيل، بمحافظة بنى سويف، وأهمية توفير جهاز جديد لإغاثة المرضى بشكل عاجل، والذي يخدم ثلاثة محافظات بأكملهم، "بنى سويف والفيوم والمنيا".

وأكد "النويشى"، في بيان له ، أن توقف جهاز فصل مشتقات الدم ببنك الدم الإقليمي ببنى سويف عن العمل وتكهينه منذ شهور، أثار حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين، لعدم وجود بديل له بمستشفيات المحافظة، سوى بالمستشفيات الخاصة بالقاهرة، ما يعرض حياة المرضى للانتكاسات لتأخر نقل الصفائح الدموية لأجسامهم، فضلًا عن تحملهم مشقة ونفقات السفر وتكلفة شراء الدم.

وأضاف أنه تعود أهمية جهاز فصل مشتقات الدم إلى أنه يسحب الدم من المريض ويفصل المشتقات ومنها الصفائح الدموية خلال ساعة فقط، أما طريقة فصل المشتقات والصفائح الدموية عن طريق الأكياس والتى تستخدم حاليًا داخل بنك الدم الإقليمى فتحتاج إلى عدد من المتبرعين وتستغرق وقتًا فى تنفيذها.

وأشار إلي أن الملايين من فقراء المرضى لايتحملون نفقات شراء مشتقات الدم وعناء السفر والنفقات الباهظة، للحصول على كميات من مشتقات الدم لعلاج ذويهم وبينهم أطفال يعانون من أمراض الدم المختلفة.

وتابع إن جهاز فصل مشتقات الدم والذى لا يعمل حاليًا لا يوجد مثيله فى المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والجامعى وكذلك الخاصة ببنى سويف.

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