النواب: 30 يونيو الموعد الأقرب لعرض برنامج الحكومة على المجلس

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إنه لم يتم تحديد موعد عرض الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي برنامجها على مجلس النواب لمنحها الثقة.



وتابع حسب الله، في مدخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة "MBC مصر"، أن المجلس سوف يناقش البرنامج مع رئيس الحكومة، وإما يوقع ويمنح الثقة للحكومة أو يسحب الثقة منها.



وأكد أن الموعد الأقرب لتقديم برنامج الحكومة أمام "النواب" هو 30 يونيو المقبل، وأنه في حالة منح الثقة للحكومة فإن الخطوة التالية تشكيل حركة المحافظين والانتهاء منها.

