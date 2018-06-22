ناقد رياضي: الفوز على السعودية شرط الجبلاية للتجديد لـ كوبر

أكد الناقد الرياضي أحمد عبدالباسط، أن الجمهور والمواطنين في الشيشان يستقبلون المنتخب المصري بترحاب وحب.



وتابع في مداخلة هاتفية من روسيا لبرنامج "الجمعة في مصر" مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة "MBC مصر"، أن مصر تلعب من أجل تحقيق أول فوز لها بكأس العالم، وأن رئيس الاتحاد المصري هاني أبوريدة اجتمع مع الجهاز الفني بقيادة هيكتور كوبر وطالبهم بالتركيز في المباراة الأخيرة وتحقيق الفوز على السعودية.



وأردف أن أبوريدة أكد لكوبر أنه يريد استمراره في تولي الإدارة الفنية للمنتخب المصري، وأوضح له أن اللاعيبين تشعر بالراحة تحت قيادته، وأن الاتحاد يريد التجديد له، خاصة بعد الوصول لكأس العالم ونهائي إفريقيا، مضيفا لكوبر: "لكن الرأي العام في مصر غاضب وبالتالي نريد الفوز على السعودية حتى تكون مسألة التجديد أسهل".



وأشار إلى أن هاني أبوريدة وعضوين بالاتحاد يريدون التجديد لـ"كوبر" بينما باقي الأعضاء يرفضون التجديد له والبعض الآخر يوصي بمدرب مصري.



وقال إن الاتحاد عرض 120 ألف دولار على "كوبر" للتجديد بينما يطلب هو 160 ألف دولار، وأن الفوز على السعودية سيقرب وجهات النظر بشأن المقابل المالي، أما التعثر في المباراة فسيغير الخريطة تماما.