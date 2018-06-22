دابة تتسبب فى إصابة طفل وتأخر قطار دمنهور - قلين

أعلنت هيئة السكة الحديد مساء اليوم عن تأخر قطار رقم ٤٦٨ ركاب دمنهور قلين نتيجة عبور دابة يستقلها طفل من مكان غير معد للعبور بين محطة دسوق وشباس على خط دمنهور قلين .



وأكدت الهيئة فى بيانها ، أنه نتيجة عبور الدابة من مكان غير معد للعبور اثناء مرور القطار اصطدم بها مما تسبب فى اصابة الطفل وتم نقله الى المستشفى بمعرفة الاهالى.



تناشد الهيئة المواطنين القاطنين بجوار خطوط السكك الحديدية بعدم العبور من فوق شريط السكة الحديد الا من الأماكن المخصصة للعبور حرصا على سلامتهم و سلامة مسير القطارات.