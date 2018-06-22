شاهد .. رد الأوقاف على رقص أفراد داخل مسجد بالدقهلية

قال الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، إنه لا يجب التهويل في واقعة رقص مجموعة من الناس داخل أحد المساجد، مؤكدا أن العدد الموجود في الفيديو المتداول لا يتعدى 12 شخصا، مشيرا إلى أن هؤلاء المواطنين ينتمون إلى الطريقة المسلمية.



وأضاف زيادة، في بيان له اليوم، أن هؤلاء المواطنين لا يمثلون مجتمعا بعينه، مشيرا إلى أن هذه الطريقة التي قاموا بها لا تمس الدين بشيء، ولا تنتمي إلى المجتمع المصري بأي شئ.



وأوضح أن الوزارة تستنكر هذا العمل، وأنه تم تشكيل لجنة لمناقشة هؤلاء الناس، ومواجهة هذا الفكر المغلوط على مستوى المجتمع.