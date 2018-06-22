إصابة طالبة بحالة تسمم في المنوفية

اصيبت طالبة بحالة تسمم بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية اثناء جلوسها بمفردها بالمنزل، إثر تناولها قرص لحفظ القمح.



تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد باستقبال مستشفى الباجور العام "ف.ع.ع" طالبة مقيمة دائرة المركز، مصابة بحالة تسمم ادعاء تناول قرص لحفظ القمح، ولا يمكن استجوابها، وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى بقسم السموم.



وبالانتقال والفحص، وسؤال كل من والديها، أفادا بأن ابنتهما كانت بمفردها بالمنزل، ولم يعللا سبب قيامها بذلك، ونفيا الشبهة الجنائية، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .