ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

إصابة طالبة بحالة تسمم في المنوفية

الجمعة 22/يونيو/2018 - 08:21 م
تسمم طالبة تناولت
تسمم طالبة تناولت أقراص علاجية - ارشيفيه
محمد امين
اصيبت طالبة بحالة تسمم بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية اثناء جلوسها بمفردها بالمنزل، إثر تناولها قرص لحفظ القمح.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد باستقبال مستشفى الباجور العام "ف.ع.ع" طالبة مقيمة دائرة المركز، مصابة بحالة تسمم ادعاء تناول قرص لحفظ القمح، ولا يمكن استجوابها، وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى بقسم السموم.

وبالانتقال والفحص، وسؤال كل من والديها، أفادا بأن ابنتهما كانت بمفردها بالمنزل، ولم يعللا سبب قيامها بذلك، ونفيا الشبهة الجنائية، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

ترشيحاتنا

ترامب يهدد بفرض تعريفة جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي

5 أسباب تفسر هزيمة الأرجنتين المرة

أرديليس: لاعبو الأرجنتين لم يحافظوا على مكانة الألبيسيليستي

موسى يضيف الهدف الثاني لنيجيريا في ايسلندا .. فيديو

نائب يطالب بإلغاء مواكب الوزراء

شاهد.. إطلالات منة عرفة في أحدث جلسة تصوير

شاهد .. تشييع جثمان الحكم الدولي حسين فهمي

ننشر ترتيب المجموعة الرابعة فى المونديال.. وكرواتيا تتصدر

أسرار جديدة عن اجتياح الحدود الشرقية في 2011

نجوم المستقبل يضم هداف الدوري المصري

ميدو: الضرب تحت الحزام بدأ في الإعلام الأرجنتيني

الزمالك يتلقى عرضا خياليا لبيع كاسونجو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميتروفيتش يتقدم لمنتخب صربيا أمام سويسرا في المونديال ..فيديو

شاهد.. تدريبات الإحماء لمنتخب صربيا وسويسرا بـ كالينينجراد

تشكيل منتخب صربيا في مباراة سويسرا بمونديال روسيا

شاهد.. إطلالات منة عرفة في أحدث جلسة تصوير

إطلالة رقيقة لـ شيرين عبد الوهاب بالقفطان في الرياض.. صور

فيديو

صربيا تنهى الشوط الأول بالتقدم على سويسرا بهدف.. فيديو وصور
أستاذ كبد: مصر فاقت النسب العالمية في علاج فيروس سي.. فيديو
أستاذ كبد: حملات ممنهجة لتشويه صورة علاج فيروس سي.. فيديو
صربيا تتقدم ومحاولات هجومية لـ سويسرا بعد نصف ساعة ..فيديو وصور
شاهد .. رد الأوقاف على رقص أفراد داخل مسجد بالدقهلية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟