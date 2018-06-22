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حوادث

إصابة ربة منزل تناولت مبيدا حشريا عن طريق الخطأ في المنوفية

الجمعة 22/يونيو/2018 - 08:26 م
تسمم إصابة ربة منزل
تسمم إصابة ربة منزل بالمنوفية
محمد امين
أصيبت ربة منزل بالمنوفية بحالة تسمم نتيجة تناولها مبيدا حشريا من زجاجة بالمنزل عن طريق الخطأ.

تلقى اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام "س.ف.ع" ربة منزل، مقيمة دائرة المركز مصابة بحالة تسمم، ولا يمكن استجوابها، وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى قسم السموم.

بالانتقال والفحص وسؤال زوجها "ج.ع.ع" فلاح، مقيم بذات الناحية، أفاد بتناول زوجته مبيدا حشريا من زجاجة بالمنزل على سبيل الخطأ، ونفى الشبهة الجنائية، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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