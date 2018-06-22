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حوادث

مصرع طفلة سقطت من أعلى سلم منزلها بالمنوفية

الجمعة 22/يونيو/2018 - 08:29 م
جثة ـ ارشيفيه
جثة ـ ارشيفيه
محمد امين
لقيت طفلة بالمنوفية مصرعها نتيجة سقوطها من أعلى سلم منزلها أثناء محاولتها السير بمفردها وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا يفيد بتقدم " م ف ب " فلاح ومقيم دائرة المركز، ببلاغ يفيد بوفاة الطفلة " هـ " سن عام وشهرين ومقيمة بذات العنوان، نتيجة سقوطها من أعلى سلم المنزل ونفى الشبهة الجنائية.

بالانتقال والفحص، وسؤال والدة المتوفاة " ش ص س " ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، أكدت بمضمون ما جاء بأقوال زوجها.

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة جروح بالوجه والرأس ونزيف حاد نتيجة سقوط من علو، أشارت التحريات إلي عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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