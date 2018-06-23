بعد إلغاء الدورات التدريبية المؤهلة لاختبارات القدرات بالكليات.. المراكز الخاصة تستقطب طلاب الثانوية العامة بـ 250 جنيها في المحاضرتين

إلغاء جميع الدورات التدريبية والاكتفاء بعقد الامتحانات فقط

الأعلى للجامعات:

350 جنيها رسوم اختبارات علاوة على طابع كل نقابة حسب التخصص

عميد فنون جميلة حلوان:

70 % الحد الأدنى للقبول باختبارات القدرات

عميدة تربية نوعية عين شمس:

الدورات التدريبية ليست شرطا لنجاح الطلاب في اختبارات القدرات

التعليم العالي تعلن الأوراق المطلوبة ومواعيد حجز القدرات بـ9 شعب على مستوى الجامعات

في محاولة لتخفيف الأعباء على المواطنين ممن لديهم أبناء سيجتازون الثانوية العامة، أعلن المجلس الأعلى للجامعات إلغاء الدورات التدريبية التي كانت تعقد تمهيدًا لأداء هؤلاء الطلاب لاختبارات القدرات الراغبين بالالتحاق بالكليات التي يتطلب الالتحاق بها خوض اختبارات القدرات، بالإضافة لتوحيد رسوم الاختبار وكذلك توحيد الاختبارات على مستوى الجمهورية.وفي هذا الصدد، عادت مراكز القدرات مرة أخرى للظهور بالتزامن مع مارثون امتحانات الثانوية العامة وكذلك استعدادات تنسيق القبول بالجامعات، حيث أطلقت إعلاناتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيع البروشورات على الطلاب من أجل استقطابهم وإعطائهم الدورات التدريبية بدلًا من الكليات، إلا أن هذا العام سيشهد عدم تواجد الكليات على مستوى الدورات التدريبية.وجاءت أسعار الدورات التدريبية للفنون أوالعمارة أو التربية الفنية بـ 250 جنيهًا شاملة محاضرتين على مدار يومين، فيما تباينت الأسعار في بعض المراكز بين المكثف والعادي، حيث جاءت أسعار المكثف ما بين 140 إلى 170 جنيها، وهذه تعطى لدورة واحدة يومًا واحد وتقارب الدورة لمدة 7 ساعات، فيما جاء العادي ما بين 220 إلى 250 جنيها وتكون الدورة لمدة يومين على أن تكون محاضرة بكل يوم، ويقدم عدد من المراكز الأدوات مجانًا للطلاب.وفي الصعيد ذاته، جاء قرار المجلس الأعلى للجامعات، على النحو التالي: "توحيد رسوم اختبارات القدرات بالكليات بتنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد 2018 - 2019، بالكليات التي تحتاج لاختبارات قدرات للقبول بها، بـ 350 جنيها علاوة على طابع كل نقابة حسب التخصص، على أن تقوم الكلية بتوريد 50 جنيها عن كل طالب أدى اختبارات القدرات، ويؤول إلى الخزنة العامة للدولة وذلك عن طريق الكليات المعنية مباشرة".وحدد المجلس الأعلى للجامعات، الكليات التي يجري فيها الطلاب اختبارات قدرات وهي" التربية الرياضية - التربية الفنية - الفنون الجميلة - الفنون التطبيقية، كما اشترط على أن النجاح في اختبارات القدرات حصول الطالب على 70% من إجمالي تفاصيل توزيع الدرجات، وإلزام إدارة الجامعات بمراجعة الاختبارات وإشراف مباشر من نواب رؤساء الجامعات، مع التزام لجان القطاعات المختلفة بتحديد الضوابط التفصيلية بتوحيد الاختبارات في جميع الكليات المعنية ووضع الحوكمة لضمان الشفافية والعدالة بين الطلاب.كما أقر المجلس، إلزام الكليات بالغاء جميع الدورات التدريبية والاكتفاء بعقد الاختبارات فقط، مع توحيد الاختبارات في جميع الكليات بكل قطاع والالتزام بالجدول الزمني المحدد من التنسيق الإلكتروني.وفي الصعيد ذاته، أكد الدكتور السيد قنديل، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، أن النظام الجديد لاختبارات القدرات يهدف إلى انتقاء الطالب ذي الموهبة الحقيقية؛ سواء الرسم أو الموسيقى أو الرياضة.وأوضح قنديل، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه لا يوجد مكان في العالم يمتحن طالبًا لاختبار قدراته يقدم دورة تدريبية له مسبقًا، موضحًا أنه على سبيل المثال كليات الشرطة والعسكرية والمعاهد الفنية لا تقدم دورات تدريبية مسبقة قبل انعقاد اختبارات القدرات الخاصة بالالتحاق بها.وأشار إلى أن الدورات التدريبية تعد هاجسًا أو اعتقادًا لدى الممتحنين أنهم إذا لم يدربوا قبل الامتحان بالكلية أنهم سيفشلون أو يرسبون، أو إذا تدربوا فإلزامًا إنجاحهم.وأضاف عميد الكلية أنه من المقرر أن ينشر موقع التنسيق الحكومي أو المجلس الأعلى للجامعات الإلكتروني مواد معلوماتية وثقافية وشكل الامتحانات بالفترة المقبلة؛ ليكون هناك خارطة للطلاب توضيحية.وقدم قنديل نصيحة للطلاب قائلًا: "نصيحة لا تلجأ لأي سنتر للحصول على دورة تدريبية مسبقة لاختبار القدرات"، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يستطيع الطلاب تحصيل الموهبة في 3 أيام وتطويرها، مشيرًا إلى أن الإفادة الحقيقية من اختبارات القدرات الحصول على موهوب بدرجة عالية.وتابع الدكتور السيد قنديل أن الجديد في المنظومة الجديدة أنه لابد أن يحصل الطالب على 70% من إجمالي الدرجات للحصول على لقب لائق، حيث أنه النتيجة الي ستعلن للطلاب "لائق أو غير لائق"، ولن يعلن عن التقدير الرقمي لأنه تقدير داخلي.وأشار عميد الكلية إلى أن نموذج الامتحان سيكون موحد على مستوى الكليات خاصة لكليات الفنون ينقسم إلى 3 امتحانات لابد أن يحصل الطالب على تقدير 50% بكل امتحان على حدا لاجتياز اختبار القدرات، حيث يأتي الامتحان الأول حول التصميم، والثاني الرسم، وسيتم تصحيحهم من أساتذة الكليات يدويًا، فيما يأتي الامتحان الثالث مادة ثقافية وهذه سيتم تصحيحها إلكترونيًا، على أن يحصل الطالب في النهاية على تقدير 70% كحد أدنى للحصول على لقب لائق.وأكد عميد الكلية أنه يمكن للطلاب التقدم لأي كلية لاختبار القدرات سواء "فنون تطبيقية، فنون جميلة، الفنية" معًا أو إحداهما، ولكن لا يمكن أن يتقدم الطالب للكلية الواحدة مثل الفنون الجميلة لأكثر من جامعة واحدة؛ وذلك تطبيقًا لقواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.ومن جانبها، أكدت الدكتور أماني حنفي، عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، أن الالتحاق بالدورات التدريبية ليس شرطا لنجاح الطلاب في اختبارات القدرات، مشيرة إلى أن الكثير من الطلاب يجتازون الاختبارات ويلتحقون بالكلية دون الحصول على الدورات التدريبية من الكلية ذاتها.وأوضحت الدكتورة أماني حنفي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن البديل لطلاب الثانوية العامة عن الدورات التدريبية قبل دخول اختبارات القدرات، هو عقد لقاء تعريفي من قبل أساتذة المواد قبل عقد الامتحانات، وهذا متبع منذ سنوات عديدة.وأشارت عميد الكلية، إلى أنه سواء تم عقد الدورات التدريبية أو لم تعقد فإن الكلية حريصة على لقاء الطلاب مع أساتذة المواد من أجل التعرف على الامتحانات وأبرز ملامح الدراسة في الكلية.وأكدت عميد الكلية أنه من المقرر وضع مواد إرشادية وتعليمية على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإلكتروني قبل انطلاق اختبارات الكليات التي تشترط اجتياز تلك الاختبارات للالتحاق بها.وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اختبارات القدرات المؤهلة لبعض الكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والتي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة لهذا العام 2018.وقالت الوزارة وفق بيان لها، إن تسجيل اختبارات القدرات عن طريق التنسيق الإلكتروني وذلك تيسيرًا على أبنائنا الطلاب والراغبين في القبول بإحدى الكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتيازهم اختبارات القدرات التي تجري بهذه الكليات قبل تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 3 / 7 / 2018 حتى يوم الاثنين الموافق 23 / 7 / 2018، وهذه الكليات هي:كليات التربية الرياضية، شعبتا التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية، كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة)، كليات الفنون التطبيقية بجامعات ( حلوان ـ دمياط – بنها – بني سويف )، كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية الفنية جامعة المنيا، شعبتي التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، شعبة التربية الفنية بكلية التربية بالسويس جامعة السويس.وأكدت الوزارة أنه من المقرر أن يتم تسجيل موعد اختبارات القدرات عن طريق شبكة الإنترنت لاختيار الكليات التى يرغب الطالب في أداء الاختبار بها على الموقع التالى: www.tansik.egypt.gov.eg.وأوضحت أن الأوراق المطلوبة هى، رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها، عدد (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية والتي تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.كما أعلنت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة (العربية- الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية نظام الخمس سنوات بحد أدني 75%، وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب، في مواعيد لاحقة.