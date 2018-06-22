شاهد.. شقيقة سيرين عبد النور تحملها وتخطف الأنظار بجمالها

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عبر تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع شقيقتها، والأخيرة تحملها، في لحظة مرح تجمع بين الشقيقتين.



وأبدى جمهور سيرين عبد النور إعجابهم بالصورة، والحب الذي يجمع بين الفنانة وشقيقتها، مؤكدين أن الأخيرة تنافسها في الجمال، إذ بدت شقيقة الفنانة بملامح أوروبية.



يذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور الفنية كان غنائها تتر المسلسل اللبناني "حدوتة حب" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.