ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

شاهد.. شقيقة سيرين عبد النور تحملها وتخطف الأنظار بجمالها

الجمعة 22/يونيو/2018 - 08:30 م
صدى البلد
سعيد فراج
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عبر تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع شقيقتها، والأخيرة تحملها، في لحظة مرح تجمع بين الشقيقتين.

وأبدى جمهور سيرين عبد النور إعجابهم بالصورة، والحب الذي يجمع بين الفنانة وشقيقتها، مؤكدين أن الأخيرة تنافسها في الجمال، إذ بدت شقيقة الفنانة بملامح أوروبية.

يذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور الفنية كان غنائها تتر المسلسل اللبناني "حدوتة حب" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.
شاهد.. شقيقة سيرين عبد النور تحملها وتخطف الأنظار بجمالها

ترشيحاتنا

الخارجية: البرتغال تستقبل 400 لاجئ مقيم في مصر

صدمة في العالم بعد رحيل أعظم أطباءه دكتور عادل محمود.. عالم مصري أنقذ ملايين الناس

ترامب يوجه ضربة قاضية لاستقرار العالم والناتو ضحيته المقبلة

5 أسباب تفسر هزيمة الأرجنتين المرة

إقالة سامباولى تكلف الاتحاد الأرجنتيني 20 مليون دولار

مشجع أرجنتيني يؤازر منتخب نيجيريا للفوز على آيسلندا

أرديليس: لاعبو الأرجنتين لم يحافظوا على مكانة الألبيسيليستي

فيدال: منتخب الأرجنتين لا يساعد ميسي

الهلالي: هناك رأيان في القرآن حول موت سيدنا عيسى.. فيديو

بلاتر: قطر حصلت على تنظيم مونديال 2022 بهذه الطريقة

أحمد موسى يتقدم لـ نيجيريا أمام آيسلندا بـ كأس العالم.. فيديو

ناقد رياضي: الفوز على السعودية شرط الجبلاية للتجديد لـ كوبر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميتروفيتش يتقدم لمنتخب صربيا أمام سويسرا في المونديال ..فيديو

شاهد.. تدريبات الإحماء لمنتخب صربيا وسويسرا بـ كالينينجراد

تشكيل منتخب صربيا في مباراة سويسرا بمونديال روسيا

شاهد.. إطلالات منة عرفة في أحدث جلسة تصوير

إطلالة رقيقة لـ شيرين عبد الوهاب بالقفطان في الرياض.. صور

فيديو

صربيا تنهى الشوط الأول بالتقدم على سويسرا بهدف.. فيديو وصور
أستاذ كبد: مصر فاقت النسب العالمية في علاج فيروس سي.. فيديو
أستاذ كبد: حملات ممنهجة لتشويه صورة علاج فيروس سي.. فيديو
صربيا تتقدم ومحاولات هجومية لـ سويسرا بعد نصف ساعة ..فيديو وصور
شاهد .. رد الأوقاف على رقص أفراد داخل مسجد بالدقهلية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟