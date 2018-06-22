ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

نقيب الفلاحين يضع روشتة علاجية لكافة مشاكل المزارعين

الجمعة 22/يونيو/2018 - 08:34 م
صدى البلد
محمود محسن
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إن هناك ثلاثة أسباب أساسية تعوق التنمية الزراعية يمكن مواجهتها بخطة مدروسة، مضيفا أن هناك إرادة حقيقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي وهي باختصار قلة المياه وتدني أسعار المحاصيل الزراعية وارتفاع تكلفة الزراعة.

وأضاف ابو صدام، في بيان له اليوم، أن قلة المياه يمكن مواجهتها بخطة تتبناها وزارة الزراعة مع وزارة الري تتلخص في الحفاظ علي المياه الموجودة والاستفادة بكل نقطة مياه عن طريق حفر الترع وتطهيرها ومنع التلوث والاتجاه إلي ترشيد الاستخدام بطرق الري الحديثة وزراعة الأصناف قليلة شرب المياه، وتوعية الفلاحين وتدوير المياه ومعالجتها لاستخدامها أكثر من مرة وكذا الحفاظ على المياه الجوفية وتقنين استخدامها والاتجاه لمشاريع قومية للتحلية.

وأكد أن تخفيف أعباء زيادة أسعار تكلفة الزراعة يمكن القضاء عليه عن طريق منع احتكار بيع هذه المستلزمات من أدوية وتقاوي وأسمدة عن طريق تدخل الدولة متمثلة في القطاع العام بتوفير هذه المستلزمات بأسعار مناسبة كما يمكن إنشاء أسواق بالقرب من المنتج الزراعي لتوفير النقل وتوفير معدات حديثة للحد من زيادة تكلفة الأيدي العاملة.

وأشار إلى أنه يمكن رفع أسعار المنتج الزراعي عن طريق فتح أسواق جديدة للمنتج الزراعي خارج مصر عن طريق التصدير وتطبيق منظومة الزراعات التعاقدية والاهتمام بإنشاء مصانع كقيمة مضافة للمنتج مثل مصانع الصلصة والسكر والغزل والنسيج عصر الزيوت..الخ، وكذلك إرشاد المزارعين للكميات المزروعة كل موسم من كل صنف حتي لا تزيد عن الحاجة المحلية وتباع بابخبس الأسعار فيما يعرف بالدورة الزراعية.

ترشيحاتنا

مودريتش يعلق على هدفه التاريخي أمام الأرجنتين

شاهد.. 150 وثيقة تدين شقيق أمير قطر ومحكمة أمريكية تأمر بضبطه

الزمالك يتلقى عرضا خياليا لبيع كاسونجو

سخرية من مصافحة رئيسة وزراء بريطانيا للأمير ويليام.. فيديو

السعودية تقتل حلم قطر في استضافة كأس العالم 2022

بلاتر: قطر حصلت على تنظيم مونديال 2022 بهذه الطريقة

أحمد موسى يقود نيجيريا للفوز على آيسلندا في كأس العالم ..فيديو

ماكسي لوبيز: ميسي يتعرض لضغط كبير مع منتخب الأرجنتين

الداخلية: ضبط عصابة سرقة إطارات السيارات بطنطا

5 أسباب تفسر هزيمة الأرجنتين المرة

إقالة سامباولى تكلف الاتحاد الأرجنتيني 20 مليون دولار

ميدو: الضرب تحت الحزام بدأ في الإعلام الأرجنتيني

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميتروفيتش يتقدم لمنتخب صربيا أمام سويسرا في المونديال ..فيديو

شاهد.. تدريبات الإحماء لمنتخب صربيا وسويسرا بـ كالينينجراد

تشكيل منتخب صربيا في مباراة سويسرا بمونديال روسيا

شاهد.. إطلالات منة عرفة في أحدث جلسة تصوير

إطلالة رقيقة لـ شيرين عبد الوهاب بالقفطان في الرياض.. صور

فيديو

صربيا تنهى الشوط الأول بالتقدم على سويسرا بهدف.. فيديو وصور
أستاذ كبد: مصر فاقت النسب العالمية في علاج فيروس سي.. فيديو
أستاذ كبد: حملات ممنهجة لتشويه صورة علاج فيروس سي.. فيديو
صربيا تتقدم ومحاولات هجومية لـ سويسرا بعد نصف ساعة ..فيديو وصور
شاهد .. رد الأوقاف على رقص أفراد داخل مسجد بالدقهلية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟