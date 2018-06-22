تحرير مخالفات مرورية وضبط سيارات بدون ترخيص في المنوفية

شنت إدارة المرور بالمنوفية بالاشتراك مع مديرية الأمن حملة مكبرة لفرض حالة الانضباط بالشارع والسيطرة على المحاور المرورية الرئيسية بالمحافظة، وإيجاد بدائل مرورية في حالة التكدسات ولفحص السيارات المتروكة بالشوارع.



أسفرت الحملة عن ضبط 1354 مخالفة متنوعة شملت حالة سير عكس الاتجاه، 139 حالة انتظار خاطئ تم رفعها بالونش، 77 سيارة بدون رخصة قيادة،71 سيارة بدون رخصة، سيارة بدون لوحات، 41 توك توك بدون لوحات، 5 دراجات نارية بدون لوحات، 1009 مخالفات على نموذج 125 مرور.