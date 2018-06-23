ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

حفل فنى لصغار العازفين بساقية الصاوى اليوم

السبت 23/يونيو/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
طارق موسى
تقدم ساقية الصاوى حفل "ريسيتال لصغار العازفين" بقيادة "إيناس موسى" مساء اليوم بقاعة الحكمة ، يقدم فيه الأطفال الموهوبون مجموعة من المقاطع الموسيقية على البيانو.

يذكر ان ريسيتال لصغار العازفين تقوده إيناس موسى الحاصلة على ماجستير تربية موسيقية، وتقوم بتدريس البيانو للأطفال بأسلوب مبهج يعتمد على التدرج فى تعلم الأغاني البسيطة. يبدأ الأطفال بالتعرف على النغمات والإيقاع، ثم ينتقلون إلى مراحل أعلى تؤدى إلى اختيار الألحان الشرقية والغربية بأنفسهم، وبكل مرحلة تزيد معلومات الأطفال عن الموسيقى ومؤلفيها .

وفى نهاية العام يقدم الأطفال حفلة موسيقية هدفها تشجيعهم وإكسابهم قوة الثقة بالنفس وتحسين أدائهم من عام إلى عام.

ترشيحاتنا

حريق كبير قرب محطة قطارات في لندن

145 ألف مواطن تسلموا وحدات بالإسكان الاجتماعى

الخطيب ونجوم الرياضة يحتفلون بزفاف نجل شوقي غريب.. صور

اليوم.. نظر طعن إلغاء حكم السماح لحفيدة مبارك بالسفر

مبادرة للنظافة في مركز الخارجة بالوادى الجديد...صور

بفضل كأس العالم.. روسيا تكسر عزلتها السياسية

عمرو عبد الحق:محمد صلاح دعاية سياحية لأي بلد في العالم..فيديو

البحيرة فى أسبوع ..غضب مفتى الجمهورية من باحث أزهرى لاعتماده على مراجع للمتطرف سيد قطب .. وفد سياحي ايطالى يفتتح رحلة مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون .. صور

السفير السعودي بالقاهرة: ولي العهد يملك رؤية وحنكة عصرية وضعت المملكة بمقدمة العالم

النائب طارق الخولى: الصين وإفريقيا علاقة ممتدة منذ آلاف السنين

شاهد.. أحمد داود وزوجته في روسيا

ناقد رياضى: أحمد موسى مثال ونموذج لرأس الحربة..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الخطيب ونجوم الرياضة يحتفلون بزفاف نجل شوقي غريب.. صور

إطلالات مختلفة لـ ياسمين عبدالعزيز باللون الأحمر.. صور

رئيس الشيشان يهدى محمد صلاح وسام المواطنة الفخرية .. شاهد

ميتروفيتش يتقدم لمنتخب صربيا أمام سويسرا في المونديال ..فيديو

شاهد.. تدريبات الإحماء لمنتخب صربيا وسويسرا بـ كالينينجراد

فيديو

تعرفي على طريقة تحضير كيك القهوة
شاهد.. هجوم شديد من عمرو عبد الحق على مجدي عبد الغني
أبرز 10 فيديوهات في التوك شو: بكري: صدى البلد تصدت للإخوان وأبو العينين تحمل ضغوط الجماعة..وأسرار جديدة عن اجتياح الحدود الشرقية في 2011..ورد الأوقاف على رقص أفراد داخل مسجد بالدقهلية
عمرو عبد الحق:محمد صلاح دعاية سياحية لأي بلد في العالم..فيديو
شاهد..حجازي وجابر يستبعدان من المران الجماعي للمنتخب لهذا السبب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟