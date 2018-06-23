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ديني

الإفتاء: صلة الرحم مطلوبة حتى في حال الصد

السبت 23/يونيو/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
قالت دار الإفتاء، إن صلة الرحم شيء أساسي في ديننا الإسلامي، مضيفة "صِلْ رحمك وقِفْ بجانبهم، ولو لم تجد ترحابًا منهم، وابتغِ الثواب من عند الله".

وأضافت الدار، عبر صفحتها على الفيسبوك،": عن أبى هريرة أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن لي قرابةً أصلهم ويقطعونني، وأُحسن إليهم ويسيئون إليَّ، وأحلم عنهم ويجهلون عليَّ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لئن كنت كما قلت فكأنما تُسِفُّهم الْمَلَّ ولا يزال معك من الله ظهيرٌ عليهم ما دمت على ذلك» رواه مسلم، وتُسِفُّهم الملَّ: أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم.

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