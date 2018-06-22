محمد حفظى بين الاتهام بالتطبيع وإهدار حق القاهرة السينمائى

لاقى قرار تعيين المنتج والسيناريست محمد حفظى رئيسًا لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 40، فى أواخر شهر مارس الماضى، بعد اعتذار عدد من الشخصيات، العديد من الانتقادات سواء لصغر سنه أو لتوقيت اختياره فى هذه الدورة الهامة.



وجاء الاختيار بهدف ضخ دماء جديدة فى إدارة المهرجان مما ينعكس بالإيجاب على الحياة الفنية والثقافية فى مصر وذلك نظرًا لما يمتلكه حفظى من رؤى إبداعية وأفكار مبتكرة ومتجددة على المستويين الفنى والإدارى إضافة الى علاقاته الفنية القوية اقليميًا وعربيًا ودوليًا.



حفظى يعد أحد الشخصيات التى مثلت السينما المصرية فى المحافل الدولية والإقليمية، وله العديد من المشاركات فى المهرجانات الدولية وكان ضيفًا بندوات عديدة وعضو لجنة تحكيم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2010، ومهرجان تروب فست أرابيا 2011 ومهرجان أبوظبي السينمائي في 2012.



وأصبح حفظي عضوًا بمجلس إدارة غرفة صناعة السينما المصرية منذ سبتمبر 2013 ليكون بمثابة ممثل صناع السينما المستقلة في الغرفة، كما اختير مديرًا لـ مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة بداية من دورته الـ16، كمنا ساهم في دعم وتطوير كبير للسينما المستقلة ودعم شبابها في مصر.



وشهدت الأيام الماضية انتقادات كبيرة لحفظى من بعض السينمائيين، على خلفية إعلان مهرجان الجونة السينمائى عرض فيلم "يوم الدين" والذى يشارك فى انتاجه بمسابقته الرسمية، ووجه الدكتور مالك خورى اللوم على إدارة مهرجان القاهرة ، مشيرا إلى أن الفيلم كان الأولى أن يعرض لأول مه فى مصر بمهرجان العاصمة العريق.



جدير بالذكر أن لائحة مهرجان القاهرة السينمائى لا تسمح بعرض الفيلم والذى شارك فى مسابقة مهرجان كان الرسمية ضمن مسابقاته، ولكن لائحة مهرجان الجونة تسمح بمروره، لذلك فإن التهمة لرئيس مهرجان القاهرة بتفضيل عرض الفيلم فى الجونة ليس لها أساس من الصحة، ومن يعلم فقد نجد الفيلم فى إحدى قاعات القاهرة فى عرض على هامش البرنامج.



على جانب آخر أصدر محمد حفظى بيان مساء أمس حول الإتهامات التى وجهت له بالتطبيع مع اسرائيل بعرض فيلم "حادثة النيل هيلتون" فى أحد المهرجانات بالأراضى المحتلة، وهو ما نفاه جملة وتفصيلا، حيث أكد أن شركته ليس لها أى علاقة بالفيلم، وأن اسمه ليس على تتراته، مطالبا وسائل الإعلام التى نقلت الخبر بتحرى الدقة.



واختيار حفظى لرئاسة مهرجان القاهرة فى توقيت حرج وبميزانية متواضعه أمر ليس بالهين، لذلك فقبوله للمهمة يعنى أنه يريد أن يقدم نفسه بشكل جديد ويخرج بالدورة الـ40 فى أبهى صورة، بعدما تولى من قبل مسئولية الإدارة الفنية لمهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة.