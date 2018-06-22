ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

محمد حفظى بين الاتهام بالتطبيع وإهدار حق القاهرة السينمائى

الجمعة 22/يونيو/2018 - 10:24 م
محمد حفظى
محمد حفظى
محمد نبيـل
لاقى قرار تعيين المنتج والسيناريست محمد حفظى رئيسًا لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 40، فى أواخر شهر مارس الماضى، بعد اعتذار عدد من الشخصيات، العديد من الانتقادات سواء لصغر سنه أو لتوقيت اختياره فى هذه الدورة الهامة.

وجاء الاختيار بهدف ضخ دماء جديدة فى إدارة المهرجان مما ينعكس بالإيجاب على الحياة الفنية والثقافية فى مصر وذلك نظرًا لما يمتلكه حفظى من رؤى إبداعية وأفكار مبتكرة ومتجددة على المستويين الفنى والإدارى إضافة الى علاقاته الفنية القوية اقليميًا وعربيًا ودوليًا.

حفظى يعد أحد الشخصيات التى مثلت السينما المصرية فى المحافل الدولية والإقليمية، وله العديد من المشاركات فى المهرجانات الدولية وكان ضيفًا بندوات عديدة وعضو لجنة تحكيم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2010، ومهرجان تروب فست أرابيا 2011 ومهرجان أبوظبي السينمائي في 2012.

وأصبح حفظي عضوًا بمجلس إدارة غرفة صناعة السينما المصرية منذ سبتمبر 2013 ليكون بمثابة ممثل صناع السينما المستقلة في الغرفة، كما اختير مديرًا لـ مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة بداية من دورته الـ16، كمنا ساهم في دعم وتطوير كبير للسينما المستقلة ودعم شبابها في مصر.

وشهدت الأيام الماضية انتقادات كبيرة لحفظى من بعض السينمائيين، على خلفية إعلان مهرجان الجونة السينمائى عرض فيلم "يوم الدين" والذى يشارك فى انتاجه بمسابقته الرسمية، ووجه الدكتور مالك خورى اللوم على إدارة مهرجان القاهرة ، مشيرا إلى أن الفيلم كان الأولى أن يعرض لأول مه فى مصر بمهرجان العاصمة العريق.

جدير بالذكر أن لائحة مهرجان القاهرة السينمائى لا تسمح بعرض الفيلم والذى شارك فى مسابقة مهرجان كان الرسمية ضمن مسابقاته، ولكن لائحة مهرجان الجونة تسمح بمروره، لذلك فإن التهمة لرئيس مهرجان القاهرة بتفضيل عرض الفيلم فى الجونة ليس لها أساس من الصحة، ومن يعلم فقد نجد الفيلم فى إحدى قاعات القاهرة فى عرض على هامش البرنامج.

على جانب آخر أصدر محمد حفظى بيان مساء أمس حول الإتهامات التى وجهت له بالتطبيع مع اسرائيل بعرض فيلم "حادثة النيل هيلتون" فى أحد المهرجانات بالأراضى المحتلة، وهو ما نفاه جملة وتفصيلا، حيث أكد أن شركته ليس لها أى علاقة بالفيلم، وأن اسمه ليس على تتراته، مطالبا وسائل الإعلام التى نقلت الخبر بتحرى الدقة.

واختيار حفظى لرئاسة مهرجان القاهرة فى توقيت حرج وبميزانية متواضعه أمر ليس بالهين، لذلك فقبوله للمهمة يعنى أنه يريد أن يقدم نفسه بشكل جديد ويخرج بالدورة الـ40 فى أبهى صورة، بعدما تولى من قبل مسئولية الإدارة الفنية لمهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة.

ترشيحاتنا

لهيطة يكشف حقيقة استقرار اتحاد الكرة على استمرار كوبر

موسى يضيف الهدف الثاني لنيجيريا في ايسلندا .. فيديو

شاهد.. شيرين تؤدي مناسك العمرة مع زوجها حسام حبيب

تعرف على المرشح المصري الأبرز لقيادة منتخب مصر ..فيديو

بشار الأسد لترامب: الحوار معك مضيعة للوقت.. فيديو

سويسرا تهزم صربيا بثنائية فى الوقت القاتل بالمونديال.. فيديو وصور

أحمد موسى يحقق رقما قياسيا مع المنتخب النيجيري

بنزين 87 هدية الحكومة للشعب بعد زيادة التسعيرة ..خبراء: يماثل 90 فى جودته .. ويحافظ على محركات السيارات من التلف.. ويقلل من ضغط استهلاك 92

شاهد.. هدف ملغي ودماء ملخص الشوط الأول بين البرازيل وكوستاريكا

إطلالات مختلفة لـ ياسمين عبدالعزيز باللون الأحمر.. صور

مظاهرات في أمريكا بعد مقتل شاب أسود

صاروخ شاكا يتعادل لمنتخب سويسرا أمام صربيا .. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات مختلفة لـ ياسمين عبدالعزيز باللون الأحمر.. صور

الرئيس الشيشاني يهدى محمد صلاح وسام المواطنة الفخرية .. شاهد

ميتروفيتش يتقدم لمنتخب صربيا أمام سويسرا في المونديال ..فيديو

شاهد.. تدريبات الإحماء لمنتخب صربيا وسويسرا بـ كالينينجراد

تشكيل منتخب صربيا في مباراة سويسرا بمونديال روسيا

فيديو

رامى عياش يشعل أستوديو برنامج عائشة بـ مبروك مبروك.. فيديو
الخياط: مسح فيروس سي لم يحدث في أي مكان بالعالم
طقس الغد حار والقاهرة 37 درجة مئوية
شاهد .. ملخص وهدف قاتل في مباراة صربيا و سويسرا
لطفي السقعان يكشف عن مفاجأة بخصوص محمد صلاح..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟