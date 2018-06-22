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منوعات

سخرية من مصافحة رئيسة وزراء بريطانيا للأمير ويليام.. فيديو

الجمعة 22/يونيو/2018 - 08:33 م
مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو
أحمد قاسم
أشعلت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، بعدما انتشر لها مقطع فيديو يوثق مصافحتها الغريبة للأمير ويليام دوق كامبريدج.

وتظهر ماي في مقطع الفيديو وهي تتجه نحو الأمير ويليام قبل أن تنحني بطريقة غريبة للغاية، ثم تصافحه مبتسمة، وذلك خلال زيارة قام بها ويليام لمركز التأهيل القومي والدفاعي بلندن، بمناسبة افتتاحه.

ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن متحدث باسم العائلة المالكة البريطانية قوله: "عادة ما يكون الإنحناء أمام ملكة بريطانيا وليس أي شخص من العائلة الملكية، وتصرف تيريزا ماي لم يكن متوقعًا على الإطلاق".



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