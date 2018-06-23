خالتي صفية والدير على مسرح الساقية .. الاثنين

يعرض مسرح الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوى، العرض المسرحى "صفية" لفريق "كيان" المسرحى في السابعة من مساء الاثنين 25 يونيو.



المسرحية من إعداد وإخراج منال عامر وأحداث العرض مأخوذة عن رائعة الكاتب المبدع بهاء طاهر "خالتى صفية والدير" والتى تقدم حالة مختلفة بين الحب والانتقام المدمر، وتدور الأحداث فى صعيد مصر فصفية الفتاة الجميلة تعشق حربيًّ الشاب القوى والوسيم، ولكن حربيًّ لا يشعر بحبها بل يتوسط فى زواجها من الباشا، فلا تغفر صفية له ذلك وتقرر الانتقام.

