شاهد.. تعليق دينا يحيى على خروج المنتخب من كأس العالم

قالت الإعلامية دينا يحيى، إن الحدث الأهم الذى يسيطر على الجمهور المصرى الان هو خروج المنتخب المصرى من المجموعة الأولى من كأس العالم وذلك بعد الهزيمة فى مباراة أوروجواي بنتيجة 1-0، والهزيمة من روسيا بنتيجة 3-1.



وأضافت "يحيى" خلال تقديمها برنامجها "آخر الأسبوع" والمذاع عبر فضائية "المحور"، أن الجمهور خلال الأيام الماضية يوجه انتقادات قوية للاعبين وللجهاز الفنى وايضا اتحاد الكرة، على المستوى الذى ظهر به المنتخب فى كاس العالم.



وأشارت إلى أن الجميع فى مصر نسي المجهود الكبير الذى بذل من اللاعبين حتى وصلوا بالمنتخب إلى كأس العالم وبعد غياب 28 عاما .

