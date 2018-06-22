ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. تعليق دينا يحيى على خروج المنتخب من كأس العالم

الجمعة 22/يونيو/2018 - 08:37 م
الإعلامية دينا يحيى
الإعلامية دينا يحيى
حازم عمرو
قالت الإعلامية دينا يحيى، إن الحدث الأهم الذى يسيطر على الجمهور المصرى الان هو خروج المنتخب المصرى من المجموعة الأولى من كأس العالم وذلك بعد الهزيمة فى مباراة أوروجواي بنتيجة 1-0، والهزيمة من روسيا بنتيجة 3-1.

وأضافت "يحيى" خلال تقديمها برنامجها "آخر الأسبوع" والمذاع عبر فضائية "المحور"، أن الجمهور خلال الأيام الماضية يوجه انتقادات قوية للاعبين وللجهاز الفنى وايضا اتحاد الكرة، على المستوى الذى ظهر به المنتخب فى كاس العالم.

وأشارت إلى أن الجميع فى مصر نسي المجهود الكبير الذى بذل من اللاعبين حتى وصلوا بالمنتخب إلى كأس العالم وبعد غياب 28 عاما .

ترشيحاتنا

صلاح حافظ: بنزين 87 يحد من تلفيات محركات السيارات

إطلالة رقيقة لـ شيرين عبد الوهاب بالقفطان في الرياض.. صور

هدف نيمار المتأخر يدخل تاريخ المونديال

شاهد .. تشييع جثمان الحكم الدولي حسين فهمي

لوف: من المرجح غياب هوملز عن مواجهة السويد

ترامب يوجه ضربة قاضية لاستقرار العالم والناتو ضحيته المقبلة

أسرار جديدة عن اجتياح الحدود الشرقية في 2011

رسميا .. عمر السعيد في الزمالك 4 سنوات

اتحاد الكرة يحسم مصير التجديد لكوبر عقب كأس العالم

نجوم المستقبل يضم هداف الدوري المصري

شاهد.. تعليق شوبير على إدارة جهاد جريشة لمباراة إنجلترا وبنما

كارفاخال يتمنى تجنب الصدام مع رونالدو مرة أخرى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميتروفيتش يتقدم لمنتخب صربيا أمام سويسرا في المونديال ..فيديو

شاهد.. تدريبات الإحماء لمنتخب صربيا وسويسرا بـ كالينينجراد

تشكيل منتخب صربيا في مباراة سويسرا بمونديال روسيا

شاهد.. إطلالات منة عرفة في أحدث جلسة تصوير

إطلالة رقيقة لـ شيرين عبد الوهاب بالقفطان في الرياض.. صور

فيديو

صربيا تنهى الشوط الأول بالتقدم على سويسرا بهدف.. فيديو وصور
أستاذ كبد: مصر فاقت النسب العالمية في علاج فيروس سي.. فيديو
أستاذ كبد: حملات ممنهجة لتشويه صورة علاج فيروس سي.. فيديو
صربيا تتقدم ومحاولات هجومية لـ سويسرا بعد نصف ساعة ..فيديو وصور
شاهد .. رد الأوقاف على رقص أفراد داخل مسجد بالدقهلية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟