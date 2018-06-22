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دينا يحيى: محمد صلاح تحامل على نفسه لإسعاد الجماهير.. فيديو

الجمعة 22/يونيو/2018 - 08:46 م
الإعلامية دينا يحيى
الإعلامية دينا يحيى و النجم محمد صلاح
حازم عمرو
قالت الإعلامية دينا يحيى، إن الجمهور المصرى وجه انتقادات كبيرة للاعبين فى المنتخب وبالتحديد للنجم محمد صلاح نجم فريق ليفربول، ومنتخب مصر، الذي عجز عن تحقيق أى هدف فى المونديال إلا بضربة جزاء ضد روسيا.

وأضافت "يحيى" خلال تقديمها برنامجها "آخر الأسبوع" والمذاع عبر فضائية "المحور"، أن صلاح جاء على نفسه لإسعاد الجماهير ولعب المباراة رغم الإصابة التى كان يعانى منها.

وقامت يحيي بعرض صورة لصلاح منتشرة على مواقع السوشيال ميديا وهو يرتكز على زراعة الأيمن حتى لا يقع على كتفه الأيسر، والذى يعانى منه.

وأشار إلى أن صلاح قدم مجهودا كبيرا لتحقيق الفوز ولكن الحظ لم يكن معه.

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