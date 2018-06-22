الصحة: إرسال عينات حالات الاشتباه بتسمم غذائي بأسيوط للمعامل





كاشفا أنه تم نقل 3 حالات عن طريق الأهالى إلى مستشفى جامعة أسيوط وتم اسعافهم وخرجوا خروج تحسن، فيما تم إسعاف 3 آخرين عن طريق سيارات الإسعاف بموقع الحادث وغادروا، بعد تلقيهم العلاج اللازم.



وأضاف" مجاهد" ان مستشفى الإيمان العام استقبل 38 حالة، مشيرا الى ان أعراضهم تراوحت مابين الأم بالبطن، ومغص، وقئ، وحالتهم مستقرة ويخضعون للعلاج والرعاية اللازمة، ومن المنتظر خروجهم خلال الساعات القليلة القادمة.



ولفت مجاهد إلى أنه تم على الفور تكليف مفتشى إدارة المراقبة على الأغذية بمديرية الشئون الصحية بأسيوط، بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وسحب عينات من الوجبات وإرسالها لمعامل التحاليل، كما تم التحفظ على باقى الوجبات.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، إصابة 44 مواطنا باشتباه تسمم غذائي، بعد تناولهم وجبات عبارة عن (خضار، ولحم، وأرز)، فى احد الأفراح، بقرية جزيرة الأكراد، مركز الفتح، محافظة اسيوط.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم الدفع بــ 15 سيارة إسعاف مجهزة لنقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام.