أستاذ كبد: حملات ممنهجة لتشويه صورة علاج فيروس سي.. فيديو

قال الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بمعهد تيودور بلهارس، إن هناك حملات ممنهجة لتشويه صورة علاج فيروس سي في مصر، لافتا إلى أن منفذيها أعداء للدولة، وكارهين الخير لها ولأهلها.



وأضاف "الخياط" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن حملة علاج "سي" قاربت على علاج 2 مليون مواطن من الفيروس بشكل كامل.



وتابع، قائلا: "منفذو تلك الحملات من تجار الأعشاب الذين فقدوا تجارة رائدة فيما يخص علاج فيروس سي، لأنهم لا يريدون نجاحه".

