ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أستاذ كبد: حملات ممنهجة لتشويه صورة علاج فيروس سي.. فيديو

الجمعة 22/يونيو/2018 - 08:48 م
هشام الخياط
هشام الخياط
هانى حسين
قال الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بمعهد تيودور بلهارس، إن هناك حملات ممنهجة لتشويه صورة علاج فيروس سي في مصر، لافتا إلى أن منفذيها أعداء للدولة، وكارهين الخير لها ولأهلها.

وأضاف "الخياط" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن حملة علاج "سي" قاربت على علاج 2 مليون مواطن من الفيروس بشكل كامل.

وتابع، قائلا: "منفذو تلك الحملات من تجار الأعشاب الذين فقدوا تجارة رائدة فيما يخص علاج فيروس سي، لأنهم لا يريدون نجاحه".

ترشيحاتنا

شاهد.. 150 وثيقة تدين شقيق أمير قطر ومحكمة أمريكية تأمر بضبطه

ترامب يهدد بفرض تعريفة جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي

اتحاد الكرة : 3 خيارات لتحديد مصير مدرب منتخب مصر

السعودية تقتل حلم قطر في استضافة كأس العالم 2022

لوف: من المرجح غياب هوملز عن مواجهة السويد

لأول مرة.. تقنية حكم الفيديو تلغي ركلة جزاء في كأس العالم

السعودية تعلن اقتراب عزل قطر جغرافيا بالبدء في قناة سلوى.. 2019 عام تحويل بلاد تنظيم الحمدين الى جزيرة صغيرة معزولة..والمشروع يضم منتجعا سياحيا وقاعدة عسكرية ومكبا للنفايات النووية

اتحاد الكرة يحسم مصير التجديد لكوبر عقب كأس العالم

مرتضى منصور: القبض على عبدالله السعيد بعد مباراة السعودية

سيلفا يبرز أهمية هدف نيمار في كوستاريكا بـ كأس العالم

الزمالك يتلقى عرضا خياليا لبيع كاسونجو

مودريتش يعلق على هدفه التاريخي أمام الأرجنتين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميتروفيتش يتقدم لمنتخب صربيا أمام سويسرا في المونديال ..فيديو

شاهد.. تدريبات الإحماء لمنتخب صربيا وسويسرا بـ كالينينجراد

تشكيل منتخب صربيا في مباراة سويسرا بمونديال روسيا

شاهد.. إطلالات منة عرفة في أحدث جلسة تصوير

إطلالة رقيقة لـ شيرين عبد الوهاب بالقفطان في الرياض.. صور

فيديو

أستاذ كبد: مصر فاقت النسب العالمية في علاج فيروس سي.. فيديو
أستاذ كبد: حملات ممنهجة لتشويه صورة علاج فيروس سي.. فيديو
صربيا تتقدم ومحاولات هجومية لـ سويسرا بعد نصف ساعة ..فيديو وصور
شاهد .. رد الأوقاف على رقص أفراد داخل مسجد بالدقهلية
بكري: صدى البلد تصدت للإخوان وأبو العينين تحمل ضغوط الجماعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟