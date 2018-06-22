استخدامات غير متوقعة للحليب البودرة

لا تعلم الكثير من السيدات أبرز الاستخدامات الخاصة بالحليب البودرة وتعتقد الكثير من هن ان استخدامه قاصر فقط على تناوله كمشروب مغذ ومفيد للجسم، ويجهلن تماما إنه له عدة استخدامات اخري مفيدة للجسم والشعر والبشرة.



فكما جاء فى موقع "بولد سكاى" الهندى، المعني بأخبار الصحة والموضة، فإن الحليب البودرة يساعد فى القضاء على مشاكل البشرة الدهنية، كما يعمل على شد البشرة والوقاية من خاطر التعرض للشيخوخة المبكرة، ويساعد فى الحصول على بشرة براقة ولامعة.



ووفقا لما جاء فى الموقع، فإن الحليب البودرة يساعد فى القضاء على مشكلة قشرة الشعر كما يساعد فى تنعيم البشرة، ويساعد ايضا فى التخلص من مشكلة البقع الداكنه فى الجسم، وبحسب ما جاء فى الموقع، فيمكن استخدامه من خلال خلطه بقليل من الماء.





