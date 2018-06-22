ليلة هنا وسرور يلاحق حرب كرموز في أفلام العيد

واصل الفيلم الكوميدي "ليلة هنا وسرور" للفنان محمد إمام حصد الملايين في سباق إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك، بعدما حقق إيراد يومي بلغ مليون و217 ألف جنيه، ليلة أمس الخميس، ليحتفظ بالمركز الثاني في ترتيب الأفلام، ملاحقًا فيلم حرب كرموز المتصدر.



تدور أحداث الفيلم حول ضابط مخابرات مصري، يتنكر في شخصية رجل أعمال يُدعى (سرور) يقع في حب فتاة تُدعى (هنا) وذلك أثناء توليه مهمة خطيرة تتورط فيها إحدى العصابات الإجرامية الكبيرة.



يشارك فى بطولة الفيلم كل من محمد إمام وياسمين صبرى ومحمد ثروت وفاروق الفيشاوى وأحمد صلاح السعدنى و تأليف كريم يوسف ومصطفى صقر وإخراج حسين المنباوى.