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أخبار العالم

ارتفاع عدد المصابين في التظاهرات شرقي قطاع غزة

الجمعة 22/يونيو/2018 - 08:44 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين في التظاهرات شرقي قطاع غزة إلى 206.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن 206 اشخاص أصيبوا بجراح مختلفة واختناق بالغاز منها 120 تم علاجهم بالنقاط الميدانية و86 تم علاجهم بالمستشفيات، منها 44 إصابة بالرصاص الحي، 30 استنشاق غاز، 12 أخرى و7 حالات خطرة، وذلك بجمعة "الوفاء للجرحى"".

وتظاهر مئات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، تلبية لدعوة من اللجنة الوطنية العليا لكسر الحصار و"مسيرات العودة"، حيث خرج المتظاهرون من عدة ميادين بقطاع غزة باتجاه السياج الفاصل عند الحدود. وتأتي هذه التظاهرات استكمالا لمسيرات العودة التي بدأت في الثلاثين من مارس الماضي الذي صادف ذكرى يوم الأرض.

ودفع الجيش الإسرائيلي بالمزيد من قواته وعزز تواجده قرب الحدود تحسبا لمحاولات الفلسطينيين التسلل إلى داخل إسرائيل.

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