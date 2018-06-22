أفراح انتهت داخل المستشفيات.. وجبات فاسدة تودع العشرات من المعازيم بها بعد إصابتهم بالتسمم.. 34 بالمحلة و36 في أسيوط و47 في الشرقية خلال يوم واحد .. ورفع حالة الطوارئ

مستشفى المحلة يستقبل 34 حالة تسمم جماعي في حفل زفاف عروسين

إصابة 36 شخصا بالتسمم بعد تناولهم لوجبة في فرح بأسيوط

وكيل صحة الشرقية يتابع حالة 47 شخصا أصيبوا بتسمم في احد الافراح



في ظل إرتفاع الاسعار يلجأ العديد من التجار الى بيع الاطعمة الفاسدة بأسعار رخيصة على أنها بأسعار الجملة نظرا لشراء كميات كبيرة منها والتي يتم طهيها لتقديمها كوجبات لمعازيم الافراح ، وينتهي المطاف بهم في المستشفيات بعد إصابتهم بالتسمم ، وهو ما حدث في 3 أفراح بـ3 محافظات اليوم.



واستقبل مستشفى المحلة العام، 34 حالة تسمم غذائى من قرية العامرية مركز المحلة الكبرى، نتيجة تناول طعام فاسد فى حفل زفاف.



وتم رفع حالة الطوارئ بالمستشفى بحضور الدكتور جمال شادى مدير عام المستشفى دكتور رضا توكيل المدير المناوب ورئيس قسم الاستقبال، حيث أكد مدير المستشفي أنه تم التعامل مع الحالات وعمل اللازم سواء قسم الاستقبال أو الأقسام الداخلية، مشيرا إلى أنه تم أخذ عينات من الطعام والمياه من مكان الحادث بمعرفة القسم الوقائي بالإدارة الصحية.



من جانبه قام قسم الوقائي بالإدارة الصحية برئاسة الدكنور سيد قاعود بمتابعة الإجراءات الوقائية اللازمة وقد تماثل الجميع للشفاء بعد أخذ العلاج والمحاليل ولم يتبق سوى 11 حالة بقسم الباطنة والأطفال، كما تفقد مدير عام المستشفى جميع الحالات بالقسم الداخلى للاطمئنان عليها بصحبة الأخصائيين.



كما أصيب 36 شخصا بالاشتباه بالتسمم أثر تناولهم وجبة غذائية بأحد الأفراح بقرية الأكراد بمركز الفتح في أسيوط.



تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من مستشفيات أسيوط الجامعي وأسيوط العام بوصول 36 شخصا مصابين بحالة قئ شديدة يشتبه في إصابتهم بتسمم غذائي.



على الفور تم عمل الإسعافات الأولية وبسؤالهم أكدوا أنهم تناولوا وجبة غداء في أحد الأفراح بالقرية، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.



وفي نفس السياق استقبل مستشفى ديرب نجم المركزى بالشرقية 47 حالة مصابة بأعراض مغص وقيء إثر تناول أطعمة في أحد الأفراح بقرية شبرا صوره حيث تم تقديم الخدمة الطبية لجميع المترددين علي الاستقبال وتم دخول عدد 11 حالة وخروج الباقي من الاستقبال فور تحسن حالتهم الصحية كما تم خروج عدد 8 حالات من إجمالي 11 حالة من القسم الداخلي فور تحسن حالتهم الصحية وباقي ثلاث حالات مستقرة وسيتم مناظرتها بواسطة الاستشاريين والاخصائيين بعد تلقيهم العلاج.



وقام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية يرافقه الدكتور فكري الطنطاوي مدير المكتب الفني والمشرف العام علي مكتب وكيل الوزارة والدكتور عصام فرحات مدير إدارة الرعاية الحرجه والعاجله بجوله تفقدية اليوم الجمعة، لمتابعة حسن سير العمل ومستوي الخدمة المقدمة لهم.



وعلي صعيد آخر قرر مسعود، مجازاة 7 من طاقم إشراف التمريض وفريق مكافحة العدوي بخصم 3 ايام من راتبهم وذلك لتراخيهم في تقديم الخدمه للمرضي وعدم اتباع السياسات والمعايير.