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محافظات

مجلس شباب محافظة الفيوم يطلق مبادرة خليك إيجابي

السبت 23/يونيو/2018 - 04:01 ص
مجلس شباب محافظة
مجلس شباب محافظة الفيوم يطلق مبادرة خليك إيجابي
الفيوم - نبيل أبو السعود
أطلق مجلس شباب محافظة الفيوم مبادرة جديدة بعنوان " مبادرة خليك ايجابى " وهى مبادرة تطلق لأول مرة بمحافظة الفيوم برعاية الدكتور جمال سامي المحافظ.

وصرح أبو شفيق أحمد أحد شباب مجلس شباب محافظة الفيوم بأنه تخصيص أرقام خاصة بغرف عمليات المحافظة من أجل تلقي جميع شكاوى المواطنين، موضحا المبادرة ايضا تشمل أيضا منع استغلال أصحاب وسائقي الأجرة بالمحافظة في زيادة الأجرة على المواطنين.

وطالب أبو شفيق أن يكون هناك مواقف إيجابية من قبل المواطنين والابلاغ عن اي مشكلة.

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