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اقتصاد

الزنك يسجل أقل سعر في 10 أشهر وسط تكهنات بزيادة في المعروض

الجمعة 22/يونيو/2018 - 11:02 م
الزنك
الزنك
رويترز
سجلت أسعار الزنك أدنى مستوياتها في عشرة أشهر اليوم الجمعة مع متابعة المستثمرين زيادة في المخزونات ومراهنتهم على تنامي معروض المناجم، بينما هبط النحاس للأسبوع الثاني بفعل‭‭ ‬‬المخاوف من تأثر الطلب سلبا بحرب تجارية بين واشنطن وبكين.

وبلغت مخزونات الزنك في مستودعات بورصة لندن للمعادن 247 ألفا و250 طنا في أحدث قراءة لها مرتفعة 87 بالمئة منذ أول مارس. 

ومن المتوقع بدء تشغيل طاقة إنتاج إضافية من مناجم الزنك قدرها نحو 880 ألف طن هذا العام وفقا لمجموعة دراسات الرصاص والزنك الدولية.

وتأثر النحاس بحرب التصريحات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي وعلامات متزايدة على الأضرار الاقتصادية التي قد يفرزها مثل ذلك الصراع، لكن تراجع الدولار أعطى دعما للمعدن الأحمر.

وسجلت عقود الزنك القياسية في بورصة لندن للمعادن 2889.50 دولار للطن وهو أدنى سعر منذ أغسطس آب من العام الماضي. وأغلق المعدن مستقرا عند 2917 دولارا، منهيا الأسبوع على خسائر قدرها خمسة بالمئة ومواصلا الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.

وأغلقت عقود النحاس مستقرة أيضا عند 6789 دولارا للطن لكنها أنهت الأسبوع متراجعة 3.2 بالمئة.

وانخفضت عقود الألومنيوم 0.2 بالمئة لتغلق عند 2175.50 دولار للطن بينما زادت عقود الرصاص 1.7 بالمئة عند الإقفال إلى 2414.50 دولارا.

وتراجعت عقود القصدير 0.5 بالمئة إلى 20 ألفا و400 دولار في حين زادت عقود النيكل 1.9 بالمئة إلى 15 ألفا و270 دولارا للطن.

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