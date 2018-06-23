محلل يمني: هدف قوات الشرعية اليمنية استعادة ميناء الحديدة

قال بليغ مخلافي، محلل سياسي يمني، إن الهدف الرئيسي لقوات الشرعية اليمنية والمدعومة من التحالف العربي، هو إستعادة ميناء الحديدة، مشيرًا إلى أن تحرير المطار تم خلال الأيام الماضية والآن هناك عمليات عسكرية تدور ما بعد المطار باتجاة جامعة الحديدة والكيلو 9 أو جولة المطاحن والكيلو 16 وهو الخط الرئيسي الذي يربط ملتقى الطرق ما بين صنعاء وتاعز والحديدة وهو أهم طريق من طرق الإمداد الذي تستخدمها المليشيات، فى الحديدة.



وأضاف مخلافي، عبر النشرة الإخبارية لقناة الغد، مع الإعلامية جمانة هاشم، أن هناك إشكاليات وتحديات كبيرة تواجة التحالف العربي وقوات الشرعية أهما التمركز خلف المدنيين الذي تقوم به مليشيات الحوثي، ومدينة الحديدة يسكنها أكثر من 600 ألف مواطن يمنى تحولهم المليشيات الآن إلى دروع يمنية، خلال الفترة الماضية بقطع كل طرق ومنافذ الخروج من المدينة للمدنيين، حيث قامت بنشر القناصة على أسطح المدنيين، وخنادق داخل المدينة فى محاولة لإعاقة تقدم الشرعية ومنع خروج المدنيين من المحافظة.



وأوضح أن هناك فرق عندما نتحدث عن حوكمة شرعية وعن عصابة فالحكومة الشرعية والتحالف العربي ينظرون فى الحفاظ على المدنيين، مشيرًا إلى أن الحكومة الشرعية دائمًا يكون فى أى عملية عسكرية تحدث تقدير المدنيين للحفاظ على حياتهم وبالتالى يتم إتخاذ القرار فى العمل العسكري من عدمة ولكن فى العصابات مليشيات الحوثيين تستخدم المدنيين كدروع بشرية.

