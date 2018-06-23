الإسكندرية في أسبوع.. مريض ينتحر داخل محل.. ومتابعة مستمرة لتطبيق التسعيرة الجديدة.. وإصابة 7 أشخاص في سقوط شرفة عقار

مريض ينتحر داخل محل بمحرم بك فى الإسكندرية

متابعة مستمرة لتطبيق تسعيرة الركوب الجديدة بالاسكندرية

النقل العام بالإسكندرية: لا زيادة في أسعار التذاكر

إصابة 7 أشخاص في سقوط شرفة عقار بعزبة حجازي فى الإسكندرية

خطة مستقبلية وإجراءات لمجابهة إنفلونزا الطيور بالإسكندرية



شهدت محافظة الإسكندرية عددا من الفعاليات المختلفة على مدار الأسبوع.. ويرصد "صدى البلد"، أبرزها خلال السطور المقبلة ...



ففي السبت الماضي، شهدت المحافظة تحركات واسعة على مستوى القيادات لتطبيق التعريفة الجديدة للركوب،شدد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، على إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار الالتزام بنشر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة لوسائل النقل بالمواقف والمحطات المختلفة وتعليقها فى مكان ظاهر وإلزام سائقي المواصلات بعمل ملصقات بالتعريفة الجديدة لكل خط سير.



وفي يوم السبت أيضا، أعلنت الهيئة العامة لنقل الركاب عن العمل بنفس تعريفة الركوب الحالية على كافة وسائل النقل العام، مع زيادة كثافة المركبات على جميع الخطوط العامة بالإسكندرية رغم زيادة أسعار المحروقات، مراعاة للبعد الاجتماعي لتخفيف العبء على محدودي الدخل.



وفي الإثنين الماضي، أقدم عامل على الانتحار شنقا داخل محل لبيع الستائر والمفروشات بشارع الرصافة بمنطقة محرم بك، وسط الإسكندرية، نتيجة مرضه بمرض مزمن بالصدر ويأسه من الشفاء.



تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك الانتحار شخص داخل محل كائن بشارع النجدلي بمنطقة الرصافة.



بالانتقال والفحص، تبين ان المحل خاص بتصنيع الستائر والمفروشات، وتبين وجود جثة "ا.ط.ا"، 32 عاما، عامل بالمحل، مقيم بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، معلقة بحبل ملفوف حول رقبته وطرفه الآخر مثبت بكتابة خشبية بسقف المحل يرتدي كامل ملابسه... وبالمناظرة تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية.



بسؤال زميله بالمحل المدعو "م.خ.م.ع"، 32 عاما، مقيم عزبة عبد المنعم رياض بمنطقة سيدي جابر، قرر بأنه كان يعاني من حالة اكتئاب نفسي نتيجة اصابته بمرض مزمن بالصدر ويأسه من الشفاء ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاته.



وفي نفس اليوم، أصيب 7 أشخاص بينهم 5 أطفال بجروح وإصابات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم في حادث سقوط شرفة عقار بشارع النور بعزبة حجازي شرق الإسكندرية.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، بسقوط شرفة شقة بعقار كائن شارع النور، بعزبة حجازي، على اثره إنتقل مأمور وضباط القسم، وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها.



بالفحص، تبين أن العقار محل البلاغ مساحته 50 مترا مربعا تقريبًا (بناء قديم - أسقف خرسانية)، مكون من 3 طوابق بكل طابق شقة، مأهول بالسكان، ملك المدعو "ش.س.ا"، وتبين سقوط شرفة شقه الطابق الثاني بالطريق العام.



نتج عن ذلك إصابة 7 أشخاص من بينهم 2 من قاطني الشقة (تصادف وقوفهم بالشرفة)، و5 أطفال تصاف تواجدهم أسفل الشرفة، بكسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.



وفي يوم الأربعاء،عقد اللواء هشام شادي، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، اجتماعا، مع كافة الجهات المعنية بإجراءات مجابهة إنفلونزا الطيور بالمحافظة بحضور رؤساء الأحياء ومديري مديريات الطب البيطري والزراعة وممثلي شئون البيئة، لمناقشة جميع الإجراءات المتبعة، مشددا على كافة الجهات بالتنسيق المستمر بينهم والتزام كافة الجهات بالاجراءات الوقائية والقانونية وتحرير المحاضر الفورية تجاه أي مخالفة لمواجهة انفلونزا الطيور.



وأكد السكرتير العام، وضع خطة مستقبلية وتصور واضح وإجراءات استباقية لمجابهة انفلونزا الطيور، ووجه الجهات المعنية بوضع تصور واضح لتلك الخطط المستقبلية، من خلال وضع تصور شامل بمعرفة مديرية الطب البيطري لمواجهة أزمة انفلونزا الطيور وخطوات عملية التنفيذ على مدار العام وقبل فترة كافية من بدأ موسم الشتاء وتحديد مسؤوليات ودور كل الجهات المعنية.