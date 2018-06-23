ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مديرية الشباب بالفيوم تنظم مارثون للتوعية ضد الادمان والتدخين

السبت 23/يونيو/2018 - 07:00 ص
مديرية الشباب بالفيوم
مديرية الشباب بالفيوم تنظم ماراثون التوعية ضد الإدمان
الفيوم - نبيل أبو السعود
تنظم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم بالتنسيق مع إحدى المؤسسات الحقوقية ماراثون للجري يشارك فيه جميع طبقات المجتمع وذلك الإسبوع القادم.

يبدأ الماراثون من ميدان المسلة حتى ميدان عبدالمنعم رياض لمسافة كيلو ونصف وستقدم جوائز قيمة وشهادات تقدير وكأس للفائزين بالمراكز الثلاثة.

ويهدف الماراثون الى غرس روح المشاركة الوطنية لشباب الفيوم وتوعيتهم ضد الإدمان ومكافحة التدخين .

ترشيحاتنا

تعزيزات أمنية بمحيط قسم شرطة حدائق القبة عقب وفاة متهم بداخله .. فيديو

تعرفي على طريقة تحضير كيك القهوة

شاهد.. المنتخب المصري يؤدي صلاة الجمعة في الشيشان

مطار القاهرة يلغي سفر راكب بريطاني بسبب إصابته بأزمة قلبية

حالة يكون فيها الزواج حراما.. تعرف عليها

الإسكندرية في أسبوع.. مريض ينتحر داخل محل.. ومتابعة مستمرة لتطبيق التسعيرة الجديدة.. وإصابة 7 أشخاص في سقوط شرفة عقار

قبل حركة المحافظين.. محافظ كفر الشيخ يتابع التزام السائقين بالتعريفة الجديدة .. ويفتتح مدرستين ووحدة محلية بـ قلين بـ 11 مليون جنيه.. صور

ميريهان حسين: أنا أجمل من كيم كارداشيان

4 تعادلات و22 فوزا حصيلة 9 أيام في مونديال روسيا

هاميلتون يحقق أسرع زمن فى التجارب الحرة لسباق فرنسا

ننشر صورة المحتجز المتوفى داخل قسم شرطة حدائق القبة

أفضل 8 علاجات طبيعية مدهشة للقدم تعرفي عليهم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الخطيب ونجوم الرياضة يحتفلون بزفاف نجل شوقي غريب.. صور

إطلالات مختلفة لـ ياسمين عبدالعزيز باللون الأحمر.. صور

رئيس الشيشان يهدى محمد صلاح وسام المواطنة الفخرية .. شاهد

ميتروفيتش يتقدم لمنتخب صربيا أمام سويسرا في المونديال ..فيديو

شاهد.. تدريبات الإحماء لمنتخب صربيا وسويسرا بـ كالينينجراد

فيديو

تعرفي على طريقة تحضير كيك القهوة
شاهد.. هجوم شديد من عمرو عبد الحق على مجدي عبد الغني
أبرز 10 فيديوهات في التوك شو: بكري: صدى البلد تصدت للإخوان وأبو العينين تحمل ضغوط الجماعة..وأسرار جديدة عن اجتياح الحدود الشرقية في 2011..ورد الأوقاف على رقص أفراد داخل مسجد بالدقهلية
عمرو عبد الحق:محمد صلاح دعاية سياحية لأي بلد في العالم..فيديو
شاهد..حجازي وجابر يستبعدان من المران الجماعي للمنتخب لهذا السبب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟