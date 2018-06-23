مديرية الشباب بالفيوم تنظم مارثون للتوعية ضد الادمان والتدخين

تنظم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم بالتنسيق مع إحدى المؤسسات الحقوقية ماراثون للجري يشارك فيه جميع طبقات المجتمع وذلك الإسبوع القادم.



يبدأ الماراثون من ميدان المسلة حتى ميدان عبدالمنعم رياض لمسافة كيلو ونصف وستقدم جوائز قيمة وشهادات تقدير وكأس للفائزين بالمراكز الثلاثة.



ويهدف الماراثون الى غرس روح المشاركة الوطنية لشباب الفيوم وتوعيتهم ضد الإدمان ومكافحة التدخين .