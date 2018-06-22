ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

مصر تنطلق نحو التوجه لتكون مركزا لصناعة التكنولوجيا المالية.. اجتماع بين وزيرة الاتصالات ومحافظ البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي.. طلعت: نسعى لدمج الاقتصاد غير الرسمي

الجمعة 22/يونيو/2018 - 11:35 م
وزير الاتصالات ومحافظ
وزير الاتصالات ومحافظ البنك المركزي
أحمد عبد القوى
وزير الاتصالات:
-تطوير منظومة المدفوعات الالكترونية وتعزيز الشمول المالي مع محافظ البنك المركزي
-تنفيذ مشروعات استراتيجية في المدفوعات الالكترونية وتعزيز الشمول المالي
-نسعى لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الرسمية
-نعمل على تشجيع التجارة الإلكترونية وتوفير بنية تكنولوجية آمنة

محافظ البنك المركزي:
-وضع خطة مع وزارة الاتصالات لتحقيق الشمول المالي
-نسعى لتحويل مصر كأحد أهم المراكز الاستثمارية في التكنولوجيا المالية والمعلومات
-دعم ابتكارات المهندسين الشباب من خلال مبادرات البنك المركزي

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بطارق عامر، محافظ البنك المركزي أمس، وذلك في أول زيارة لمحافظ البنك المركزي لمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية.

وشهد اللقاء الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية في مجالات تطوير منظومة المدفوعات الالكترونية وتعزيز الشمول المالي، وسبل دعم وتشجيع شباب المبدعين من رواد الأعمال بمجالات التكنولوجيا المالية وآليات مساعدتهم في تقديم الخدمات المالية متناهية الصغر.

من جانبه أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي أنه تم الإتفاق بين البنك المركزي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على وضع خطة متكاملة متعددة الجوانب تهدف إلي تحقيق الشمول المالي والنهوض بالمجتمع ككل، وتحويل مصر لأحد أهم المراكز الإستثمارية الجاذبة في مجال صناعة التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ومساندة ودعم الكفاءات الشابة من مهندسي مصر وعلمائها والاستفادة من أفكارهم ودعم مبتكراتهم من خلال مبادرات البنك المركزي، ومن ثم وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة والمعنية بتلك الصناعة.

وأشار عامر، إلى أنه على ثقة من تحقيق ونجاح تلك الخطة نظرا لما يتمتع به الوزير ومعاونيه من خبره في هذا المجال، فضلا عن خبرات وقدرات الجهاز المصرفي المصري الهائلة.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية التعاون مع البنك المركزي لتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي في ظل الدور الهام الذي يقوم به البنك المركزي لتعزيز مفهوم الشمول المالي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الرسمية.

ولفت إلى أهمية دور الوزارة في تحقيق التحول إلى الاقتصاد الرقمي من خلال التعاون الوثيق مع البنك المركزي بهدف تعزيز دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق الاقتصاد الرقمي، وتشجيع التجارة الإلكترونية، وتوفير بنية تكنولوجية آمنة داعمة لعمليات توسيع نطاق الحصول على كافة الخدمات المالية واتاحتها لمختلف فئات المجتمع عبر منظومة المدفوعات الإلكترونية، وذلك فيما يتعلق بإتاحة خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول في ظل الانتشار الواسع لمستخدمي الهواتف المحمول، بالإضافة الى توفير خدمات الشمول المالي للمواطنين عبر البريد المصري في ربوع الوطن.

كما شهد اللقاء بحث دعم التعاون المشترك في مجال دعم تشجيع شباب المبدعين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ريادة الأعمال، وتوفير الدعم المادي المطلوب لتمويل مشروعاتهم عبر المبادرات التي يتبناها البنك المركزي لتحفيز الشباب على الابتكار، وتطوير الأفكار التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد. وتقديم الخدمات المالية متناهية الصغر وتأهيل الخريجين للعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل الجهاز المصرفي وتفعيل تقديم الدعم المالي والتمويل لمشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

رافق المحافظ خلال زيارته كل من لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات.

حضر اللقاء من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كل من المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتخطيط والتحول الرقمي والميكنة، والمهندس رأفت هندي رئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ترشيحاتنا

السعودية تنفي القرصنة على بث مباريات كأس العالم من قطر

تفاصيل وفاة الدكتور عادل محمود بأمريكا

مدير منتخب مصر يكشف عن فرص مشاركة الحضري في مواجهة السعودية

هندي يحتال على أسرة أمير قطر ويسرق منها 760 ألف دولار

طقس الغد حار والقاهرة 37 درجة مئوية

لأول مرة.. تقنية حكم الفيديو تلغي ركلة جزاء في كأس العالم

كايزر تشيفز الجنوب افريقى يخطف خاما بيليات من الزمالك

أيمن حفني يواصل الغياب عن مران الزمالك

لهيطة يكشف حقيقة استقرار اتحاد الكرة على استمرار كوبر

فيدال: منتخب الأرجنتين لا يساعد ميسي

ايهاب لهيطة يكشف حقيقة ثورة لاعبي المنتخب على اتحاد الكرة

شاهد .. ملخص وهدف قاتل في مباراة صربيا و سويسرا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات مختلفة لـ ياسمين عبدالعزيز باللون الأحمر.. صور

الرئيس الشيشاني يهدى محمد صلاح وسام المواطنة الفخرية .. شاهد

ميتروفيتش يتقدم لمنتخب صربيا أمام سويسرا في المونديال ..فيديو

شاهد.. تدريبات الإحماء لمنتخب صربيا وسويسرا بـ كالينينجراد

تشكيل منتخب صربيا في مباراة سويسرا بمونديال روسيا

فيديو

أشرف زكي: ذهبنا لروسيا من أجل مصر
ميرهان حسين: الحصول على المال يسعدنى كثيرا.. فيديو
ميرهان حسين: أنا عقربة ولست مغرورة.. فيديو
رامى عياش يشعل إستديو برنامج عائشة بـ أفرح فيكى .. فيديو
ميرهان حسين: قدمت بعض الأدوار وأنا غير راضية عنها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟