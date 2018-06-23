أسوان فى أسبوع.. زيادة تعريفة الركوب ما بين 15 إلى 20%.. ومتحف النيل والحديقة النباتية يستقبلان الزوار فى العيد.. فيديو وصور

محافظ أسوان يؤدى صلاة عيد الفطر ويهنئ الرئيس السيسى

زيادة تعريفة الركوب بأسوان بين 15 و20%

متحف النيل بأسوان يستقبل 2750 زائرا خلال ايام عيد الفطر

محافظ أسوان يلزم السائقين بلصق استيكر بالتعريفة الجديدة



شهدت محافظة أسوان، أسبوعًا حافلًا بعدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والرياضية، إلى جانب الفعاليات المجتمعية، وعدد من المناسبات، وبعض الأحداث البارزة.



يرصد "صدى البلد" أبرز تلك الأحداث على مدار الأسبوع ...



أدى اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد بدر بالطابية بحضور اللواء فتح الله حسنى مدير الأمن ، بجانب لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية، وذلك وسط إبتهالات التكبير جموع كبيرة من أبناء مدينة أسوان.



وقام اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بجولة ميدانية لعدد من المستشفيات لتقديم التهنئة للمرضى وتمنياته لهم بالشفاء العاجل، كما تم توزيع الهدايا العينية بمناسبة عيد الفطر رافقه خلالها الدكتور إيهاب حنفي، مدير عام الصحة بأسوان.



عقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان اجتماعا موسعا لوضع التعريفة الجديدة لركوب وسائل النقل السرفيس حيث شهد الإجتماع مناقشة الإجراءات التى ستتخذها المحافظة الخاصة بتحديد التعريفة الجديدة لخطوط السير للسرفيس الداخلى وأيضًا بين مدن المحافظة ، بجانب الخطوط الخارجية المرتبطة بالمحافظات الأخرى ، بالإضافة إلى تعريفة التاكسى 7 راكب ، والتاكسى الحديث بالعداد حيث قرر المحافظ أن تكون التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس بزيادة تتراوح ما بين 15 إلى 20 % مع مراعاة فئات النقود المتداولة وذلك طبقًا للنموذج المعد فى هذا الشأن من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.



توافد العديد من أهالى أسوان وزوارها على متحف النيل الوثائقى خلال أيام عيد الفطر المبارك ، وقال المهندس هشام فرغلي مدير المتحف بأن عدد الزوار خلال أيام عيد الفطر المبارك بلغ 2750 زائرًا من جنسيات مختلفة، فضلًا عن أعداد الأطفال الذين لا يدخلون بتذكرة.



تفقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان مواقع إنطلاق أسطول الأتوبيسات وسيارات المينى باص والميكروباص الذى تم تجهيزه فى إطار حرص المحافظة على إنتظام حركة نقل وتوصيل المواطنين وخاصة الطلاب والطالبات والعاملين بالمواقع الخدمية وذلك بمختلف خطوط السير بالعدد الكافى وبالشكل المطلوب.



قام الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بجولة تفقدية داخل الحرم الجامعي بصحارى ورافقه خلالها الدكتور أحمد سيد خليل نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.



أكد المهندس جمال العروبة نائب مدير عام الحديقة النباتية الاستوائية بأسوان، أن إجمالي عدد زوار الحديقة خلال أيام عيد الفطر المبارك بلغ 4650 زائرا من بينهم 4575 من المصريين و75 من السائحين الأجانب بإجمالى إيرادات بلغت حوالى 24375 جنيهًا.



تشارك فرقة أسوان للفنون الشعبية بمهرجان " كردتسا الدولى للفنون الشعبية" المقام باليونان فى الفترة من ١٩ حتى ٢٧ يونيو الجارى والذى تنظمه جمعيات كردتسا الثقافية.



واصل اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان، جولاته الميدانية المفاجئة للوقوف من أرض الواقع على انتظام الحركة المرورية لسيارات السرفيس فى خطوط السير المختلفة، علاوة على تركيب اللافتات التوضيحية للتعريفة الجديدة بالسيارات والمواقف وذلك إستكمالًا للجهود المستمرة للمحافظة لمتابعة إلتزام السائقين وأصحاب السيارات بالتعريفة المقررة من داخل مواقف السرفيس بمدن ومراكز المحافظة.



أكد "حجازى"، أنه جار دراسة إصدار قرار من المحافظ لتقنين وضع الإستيكر على سيارات السيرفيس بالمواصفات المحددة ومحاسبة من لا يلتزم بذلك فى حدود القانون والسلطات المخولة من خلال التدرج فى محاسبة المخالفين والذى يمكن أن يصل إلى تطبيق الحجز الإدارى.



أجرى الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، جولة تفقدية بمستشفى أسوان الجامعى شملت تفقد قسم الكلى الجديد، والذي يضم 56 سريرًا لعلاج مرضى غسيل الكلى بمحافظات جنوب الصعيد.



عقدت مديرية التربية والتعليم بأسوان إجتماعًا لبحث خطط الأنشطة الصيفية التى وضعتها المديرية بداية من شهر يونيو الجارى وذلك بناءًا على توجيهات الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بحضور عادل عوض الله مدير الشئون التنفيذية الخدمات التربوية ، وموجهى عموم الأنشطة التربوية.



كلف محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بالاستمرار فى إزالة أى تعديات مستحدثة أولًا بأول وعدم التسامح فى التعدى على أراضى الدولة بشكل غير قانوني، يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لإزالة التعديات على أراضى الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاسترداد حق الدولة حيث تم إزالة 5 حالات تعد بأدفو بعد تحرير محاضر وقرارات إزالة لها وذلك على مساحة إجمالية تصل إلى 3761 م2 على أملاك أرض الدولة.



قرر الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان خصم أجر يوم عطلات من 24 عاملًا بديوان مديرية التربية والتعليم بأسوان لتغيبهم عن العمل امس الجمعة.

