البورصة في أسبوع.. الأسهم تربح 6.2 مليار جنيه والمؤشر الرئيسي يرتفع 0.77%.. خبراء أسواق المال يتوقعون استمرار الأداء الإيجابي

رأس المال السوقي يربح 6.8 مليار جنيه

صعود جماعي للمؤشرات في 3 جلسات

40.4 مليار جنيه صافي شراء الأجانب

المصريون يستحوذون على 69.9%

استبعاد الصفقات.



والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 12,040.76 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 324.33 مليون جنيه خلال نفس الفترة.



واقتصر الأسبوع الماضي على 3 جلسات تداول للبورصة بسبب عطلة عيد الفطر المبارك التي تضمنت أيام الأحد والاثنين واستأنفت البورصة تعاملاتها الثلاثاء الماضي.

قال سعيد الفقي، خبير أسواق المال إن مؤشرات البورصة المصرية ارتفعت مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي، حيث زاد المؤشر الرئيسي بنسبة 1.25% ووصل إلى مستوى 16345 نقطة.وأوضح خبير أسواق المال لـ "صدى البلد"، أن المؤشر الرئيسي تخطى مستوى المقاومة عند 16200 نقطة إلى 16250 نقطة بعد زوال تداعيات التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين ورفع الفدرالي الأمريكي للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بالإضافة إلى حالة الاحتقان بعد ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود وعدم إدراك المستثمر ما إذا كانت هذه الزيادة تصب في صالح الأسهم بالسلب أم بالإيجاب.تابع: تماسك المؤشر الرئيسي قرب مستويات 15800 نقطة ولم يقترب من منطقة الدعم القوية عند 15700 نقطة، كما اتضح ضعف عزم الهبوط في هذه المناطق واستعاد السوق توازنه بجلسة الأربعاء الماضي واستطاع أن يتخطي مستوى المقاومة عند 16200 نقطة مع نهاية تداولات الأسبوع.ويتوقع خبير أسواق المال استمرار تحسن أداء السوق مع بداية الأسبوع القادم وعودة القوى الشرائية بشكل كامل واستهداف مستوى أول عند 16500 نقطة ثم 16800 نقطة.أما بالنسبة لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة فقد صعد أيضا بمقدار 10 نقاط بنسبة 1.22% حيث وصل إلى 811 نقطة وأصبحت أسعار غالبية أسهمه جاذبة للشراء بعد حركة التصحيح الأخيرة ومتوقع له مستوى 825 نقطة خلال بدايات الأسبوع المقبل.ارتفعت جميع مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالى، حيث ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 16,346 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ 0.77 % .ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.8 مليار جنيه مسجلا مستوى 914.7 مليار جنيه، مقابل 907.9 مليار جنيه.بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الارتفاع حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنحو 1.32 % مغلقا عند مستوى 811 نقطة.أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل ارتفاعا بنحو 0.94 % مغلقا عند مستوى 2,063 نقطة. وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس 20 فقد سجل ارتفاعا بنحو 2.28% مغلقا عند مستوى 16,541 نقطة.بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 2.8 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 576 مليون ورقة منفذة على 67 ألف عملية.وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 600 مليون ورقة منفذة على 85 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 4 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 5.4 مليون ورقة منفذة على 685 عملية خلال الأسبوع.واستحوذت الأسهم على 90.7 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 9.3% خلال الأسبوع.سجلت تعاملات المصريين نسبة 69.94 % من إجمالي تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 22.22 % والعرب على 7.84 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات.وسجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 40.41 مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 14.29 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد