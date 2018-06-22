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لطفي السقعان يكشف عن مفاجأة بخصوص محمد صلاح..فيديو

الجمعة 22/يونيو/2018 - 10:04 م
محمد صلاح
محمد صلاح
حازم عمرو
قال الناقد الرياضي، لطفي السقعان إن هناك أخطاء كبيرة حدثت فى المنتخب الوطنى ولم يعلم الكثير عنها شئ، موضحا أن الجميع اعتقد أن اللاعب المصرى محمد صلاح نجم فريق ليفربول تعافى من الشفاء للعب فى مباراة روسيا الاخيرة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "آخر الأسبوع" والمذاع عبر فضائية "المحور"، تقديم الإعلامية دينا يحيى أن، صلاح حتى الآن لم يكتمل شفاءه ولعب فى مباراة روسيا وهى يعانى من الإصابة.

وأشار إلى أن اتحاد الكرة المصرى لم يصدر أى بيان بشأن اصابة صلاح، موضحا أن هناك حالة من السرية على حالة إصابة صلاح.

وكشف أن نادى ليفربول هو المسئول الأول عن صلاح وأكد أن الطبيب المسئول فى ليفربول يتابع بشكل يومى مع صلاح و هو من وافق على مشاركة صلاح فى لقاء روسيا ولكن بدون التحام مع أحد لان الإصابة مازالت قائمة.

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لطفي السقعان يكشف عن مفاجأة بخصوص محمد صلاح..فيديو

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