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اقتصاد

145 ألف مواطن تسلموا وحدات بالإسكان الاجتماعى

السبت 23/يونيو/2018 - 05:01 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
قال عبد الله رشدى نائب رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، أنه تم تسليم الوحدات السكنية الى 145 ألف مستفيد تقريبا من مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة".

وأوضح "رشدى" فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أنه بإضافة أعداد المتعاقدين بالفعل والذين تسلموا العقود وفى مرحلة التسليم حاليا يصل العدد إلى 165 ألف مستفيد، وذلك ضمن الإعلانات الـــ8 الأولى للمشروع.

أشار "رشدى" الى أن هناك نحو 10 آلاف حاجز بالإعلان التاسع فى مراحل الاستعلام والتحويل لبنك والدراسة الائتمانية ويتم تسليمهم وحداتهم قريبا جدا.

يذكر أن عدد وحدات مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى التى تم طرحها للحجز للمواطنين بالإعلانات من 1 إلى 8 يبلغ نحو 550 ألف "شقة" تقريبا،حيث تم طرح 150 ألف "شقة" بالإعلانات السبعة الأولى، وشهد الإعلانين السادس والسابع لمدن القاهرة الجديدة وأكتوبر أعداد كبيرة من المستفيدين وصدر قرار بمنحهم جميعا وحدات فى مراحل تالية بأكتوبر وبدر لعدم وجود وحدات إضافية بالقاهرة الجديدة وبلغ عددهم نحو 70 ألف شخص، بخلاف 500 ألف "شقة" تم طرحها فى الإعلان الثامن منتصف 2016، تم حجز نحو 380 ألف منها.

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