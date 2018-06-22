سويسرا تهزم صربيا بثنائية فى الوقت القاتل بالمونديال.. فيديو وصور

تغلب منتخب سويسرا على نظيره منتخب صربيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد كالينجراد فى إطار الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة في نهائيات مونديال روسيا.



تقدم ميتروفيتش بهدف لمنتخب صربيا وتعادل شاكا فى الدقيقة 52 لمنتخب سويسرا وأضاف شاكيرى ثانى أهداف فى الدقيقة 90.



استهل اللقاء بضغط هجومى للمنتخب الصربي واعتمد على الضغط عن طريق لوكروف فيما اتسم أداء المنتخب السويسرى بمحاولة حصار دفاعات المنافس وسدد جاكا لاعب سويسرا كرة قوية تعلو العارضة.



وسدد بيتروفيتش لاعب صربيا كرة قوية برأسه تصدى لها الحارس السويسري وأحرز الكسندر ميتروفيتش هدف صربيا الأول فى الدقيقة الخامسة برأسه قوية



أهدر ريكاردو رودريجيز فرصة ادراك التعادل فى الدقيقة العاشرة عقب تسديدة الكرة قوية داخل منطقة الجزاء تمر إلى جوار المرمى الصربي.



سدد ألكسندر ميتروفيتش كرة خلفية مزدوجة فى الدقيقة 19 تعلو عارضة حارس مرمى سويسرا وتضيع فرصة حقيقية لتعزيز النتيجة وإضافة ثاني الأهداف وأضاع لاعب سويسرا زيملاى فى الدقيقة 29 فرصة التعادل عقب تسديدة الكرة داخل منطقة الجزاء وتصدى الحارس الصربي للكرة.



قاد شاكيرى الهجمات السويسرى على مرمى صربيا وهدد دفاعات المنافس وأضاع ماكيتش لاعب المنتخب الصربى فرصة حقيقة فى الدقيقة 43 لإضافة الهدف الثاني بعدما فشل فى السيطرة على احدى الكرات الخطيرة داخل منطقة الجزاء.



أحرز شاكا لاعب منتخب سويسرا هدف التعادل فى مرمى منتخب صربيا فى الدقيقة 52 من قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.



وارسل كلوروف لاعب صربيا تمريرة عرضية فى الدقيقة 68 مرت امام اقدام ميتروفيتش داخل منطقة الجزاء الى جوار مرمى الحارس السويسري وتضيع فرصة هدف محقق.



وتصدى الحارس الصربي لكرة قوية سددها لونديمى لاعب سويسرا من خارج منطقة الجزاء ومرر شاكيرى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء الصربي سددها زميله بوقة يبعدها حارس صربيا الى ضربة ركنية وأهدر اللاعب مانيو فرصة تعزيز النتيجة لصالح سويسرا فى الدقيقة 83 وسدد الكرة برعونة أمسك بها حارس المنافس.



احرز شاكيرى هدف قاتل فى الدقيقة 90 عقب تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء راوغ مدافع صربيا ومررها بجوار حارس المرمى فى الشباك معلنا هدف التعادل.



