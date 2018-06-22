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تفاصيل وفاة الدكتور عادل محمود بأمريكا

الجمعة 22/يونيو/2018 - 10:19 م
العالم المصرى الراحل
العالم المصرى الراحل عادل محمود
مجدى ابراهيم و مي شاهين
أعلن الدكتور محمود عبد الفتاح شقيق العالم الراحل الدكتور عادل محمود، دفن جثمان الراحل بالولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك لصعوبة إجراءات الدفن في مصر، خاصة وأن بلدته في مكان بعيد، مؤكدًا أنه طبقًا لزوجة الراحل يوجد مدفن خاص بالأسرة بالولايات المتحدة.

وأشار عبد الفتاح، في تصريحات صحفية، إلى أن الوفاة نتيجة إصابة تعرض لها أكتوبر الماضى، خلال إلقاءه محاضرة له، وحدث له إغماء نتج عنه نزيف بالمخ، ثم أصيب بفشل كلوي، واستبدل خلال تلك الفترة 5 شرايين، وكان في صحة جيدة في ذلك الوقت لالتزامه بجدول العلاج من غسيل كلوي وممارسة الرياضة من أجل الشرايين والدعامات، وكان قد بدأ في استعادة صحته من جديدة.

وتابع شقيق الراحل أنه في مايو الماضى وقعت حادثة أخرى تسببت في نزيف حاد بالمخ وكسر في الجزء الأيسر من الجمجمة، مشيرًا إلى أن الراحل كان ذا شخصية معتمدة على النفس من الدرجة الأولى، لذا فهو يذهب لمتابعة طبيبه وممارسة الرياضة بمفرده، ويوم الحادث تحدث معه تليفونيًا أثناء عودته للمنزل ثم علم بعد ذلك بحادث وقوعه ولكن لم يتبين كيف وقع وأين.

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