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اقتصاد

طرح مرحلة تجريبية من شقق العاصمة الإدارية

السبت 23/يونيو/2018 - 07:02 ص
العاصمة الجديدة
العاصمة الجديدة
آمنة عبدالعظيم
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن المرحلة الأولى من الوحدات السكنية التى يتم طرحها بالعاصمة الإدارية الجديدة بعدد 2048 "شقة" خلال أيام تعد مرحلة تجريبية.

وأضاف "مدبولى"، أن طرح هذه الوحدات يهدف لقياس مدى الطلب عليها ورغبة المواطنين فى الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، والوحدات التى يتم طرحها بداية العام المالى الجديد تتراوح مساحاتها من 110 إلى 180 متر مربع.

أكد "مدبولى" أن الوحدات المطروحة يتم بيعها بنظام التقسيط على 4 سنوات بدون فوائد، وهناك خصم خاص للسداد الفورى، وأنظمة تقسيط أخرى بفترات ممتدة، مشيرا إلى أن الحي السكنى الذي يتم به طرح الوحدات يضم منطقة متكاملة الخدمات، بالإضافة إلى عدد من المدارس الدولية، ومستشفى تخصصى، ويضم نحو 25 ألف "شقة" بالإضافة إلى نحو 1000 فيلا وتوين هاوس.

وكانت التقديرات المبدئية لأسعار الوحدات بالعاصمة الجديدة بدأت بسعر 8 آلاف جنيه للمتر، إلا أنه بعد تأجيل طرحها عدة مرات من العام الماضى تقرر إعادة تسعيرها ليبدأ سعر المتر من 11 ألف جنيه تقريبا.

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