غدًا.. الحكم على نرمين الفقي بتهمة النصب

تصدر محكمة جنح أكتوبر والشيخ زايد، غدًا السبت، حكمها على الفنانة نرمين الفقي، في اتهامها بالنصب على مواطن خليجي والاستيلاء على مبلغ ومقتنيات وعقارات تجاوز قيمتها 20 مليون جنيه، مقابل وعد بالزواج منه.



وكان مواطن خليجي قد تقدّم بدعوى يتهم فيها الفنانة نرمين الفقي بالنصب عليه والحصول منه على فيلا ومجوهرات وأموال نقدية تتجاوز قيمتها 20 مليون جنيه مقابل وعدها له بالزواج منه، ولكنها لم تفِ بوعدها حسبما جاء بالدعوى، وتقدم بصورة من التحويلات المقدمة منه للفنانة للمحكمة.

