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كأس العالم

26 مباراة بدون تعادل سلبي بعد 9 أيام من مونديال روسيا 2018

الجمعة 22/يونيو/2018 - 10:05 م
مونديال روسيا 2018
مونديال روسيا 2018
عمرو ابوبكر
انتهى اليوم التاسع من منافسات بطولة كأس العالم المقامة في روسيا 2018، وينتهي معه 26 مباراة مثيرة ضمن مواجهات البطولة منذ انطلاقها .

ويعتبر كأس العالم في نسخته الـ 21 هو الأكثر إثارة ومتعة، حيث قدمت جميع المنتخبات المشاركة عروضا مبهرة ولذلك لم تنته أي مباراة بالتعادل السلبي حتى الآن وهذا لم يحدث منذ مونديال 1954.

جدير بالذكر أن لم يكن هناك أي تعادل سلبي في أي من المباريات الـ26 في كأس العالم 2018 حتى الآن ويعتبر آخر مرة حدث هذا كان في 1954.

ويعرض لكم موقع صدى البلد الإخباري نتائج الـ 26 مباراة التي أقيمت حتى الآن في الأيام الـ9 الأولى في المونديال :

روسيا - السعودية : 5-0
مصر - أوروجواي : 0-1
المغرب - ايران : 0-1
البرتغال - اسبانيا : 3-3
فرنسا - استراليا : 2-1
الأرجنتين - أيسلندا : 1-1
بيرو - الدنمارك : 0-1
كرواتيا - نيجيريا : 2-0
كوستاريكا - صربيا : 0-1
ألمانيا - المكسيك : 0-1
البرازيل - سويسرا : 1-1
السويد - كوريا الجنوبية : 1-0
بلجيكا - بنما : 3-0
تونس - انجلترا : 1-2
كولومبيا - اليابان : 1-2
بولندا - السنغال : 1-2
روسيا - مصر : 3-1
البرتغال - المغرب : 1-0
أوروجواي - السعودية : 1-0
إيران - اسبانيا : 0-1
الدنمارك - استراليا : 1-1
فرنسا - بيرو : 1-0
الأرجنتين - كرواتيا : 0-3
البرازيل - كوستاريكا : 2-0
نيجيريا - أيسلندا : 2-0
صربيا - سويسرا : 1-2

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