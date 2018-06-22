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حوادث

غدًا.. نظر طعن أوبر وكريم على حكم وقف نشاطهما بـ مصر

الجمعة 22/يونيو/2018 - 10:04 م
أوبر وكريم
أوبر وكريم
محمد علي
تنظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، غدًا السبت، طعن شركتى "أوبر وكريم" المختصتين بالنقل الجماعى، المطالب ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، القاضى بوقف نشاط الشركتين ووقف عملهما فى مصر.

اختصم الطعن رقم ٤٧٥٧٣ لسنة 64 قضائية علّيا، كلا من أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى .

وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركتين، حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرار سلبى بالامتناع، مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى ذيادة نسبة البطالة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد .

وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أى أنه قانونى، وفى 17 نوفمير 2017 أخذت الشركتين موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمى من قبل مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذى يشير إلى أن عمل الشركتين قانونى ورسمى .

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