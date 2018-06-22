ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

غدًا.. نظر طعن حكم السماح لحفيدة مبارك بالسفر

الجمعة 22/يونيو/2018 - 10:09 م
جمال مبارك
جمال مبارك
محمد علي
تنظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، غدًا السبت، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف قرار منع "فريدة" ابنة جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق من السفر خارج البلاد.

اختصم الطعن 14815 لسنة 61 قضائية علّيا، جمال محمد حسني مبارك.

كانت قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، فى نوفمبر 2014، بقبول الطعن المقام من جمال، نجل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، للمطالبة ببطلان قرار منع ابنته من السفر.

وكان نجلا الرئيس الأسبق قد تقدما بطعن ضد قرار منع أولادهما “عمر” و”فريدة” من السفر، وحملت الدعويان رقمى 6456، 6466 لسنة 68 قضائية، وطالبتا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بوضع أحفاد مبارك على قوائم الممنوعين من السفر.

موضوعات متعلقة

أجندة الحوادث غدًا.. الحكم في طعن "وزير الزراعة السابق" على حبسه 10 سنوات.. وأولى جلسات محاكمة جمال اللبان في "الرشوة الكبرى".. ومحاكمة 16 متهما في قضية "أحداث الدفاع الجوى"

اليوم.. نظر تظلم هايدى راسخ على قرار منعها من السفر

الحكم ببطلان السماح لـ«حفيد مبارك» من السفر.. 16 أبريل المقبل

تأجيل الطعن على إلغاء حكم السماح لحفيدة «مبارك» بالسفر إلى 26 مايو

اليوم .. الحكم ببطلان السماح لـ«حفيد مبارك» من السفر

الإدارية العليا ترفض طعن "قضايا الدولة" وتسمح لحفيد "مبارك" بالسفر

ترشيحاتنا

سيدة تجاوزت 80 عاما تخضع لتحليل الحمل .. فيديو

اتحاد الكرة يحسم مصير التجديد لكوبر عقب كأس العالم

سخرية من مصافحة رئيسة وزراء بريطانيا للأمير ويليام.. فيديو

ايهاب لهيطة يكشف حقيقة ثورة لاعبي المنتخب على اتحاد الكرة

بكري: صدى البلد تصدت للإخوان وأبو العينين تحمل ضغوط الجماعة.. فيديو

10 معلومات عن منقذ الأرواح المصري عادل محمود الذي نعاه بيل جيتس

لهيطة يكشف حقيقة استقرار اتحاد الكرة على استمرار كوبر

نائب يطالب بإلغاء مواكب الوزراء

أحمد موسى يحقق رقما قياسيا مع المنتخب النيجيري

مدير منتخب مصر يكشف عن فرص مشاركة الحضري في مواجهة السعودية

ننشر أسعار السيارات المستعملة بسوق مدينة نصر.. فيديو وصور

موسى يضيف الهدف الثاني لنيجيريا في ايسلندا .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات مختلفة لـ ياسمين عبدالعزيز باللون الأحمر.. صور

الرئيس الشيشاني يهدى محمد صلاح وسام المواطنة الفخرية .. شاهد

ميتروفيتش يتقدم لمنتخب صربيا أمام سويسرا في المونديال ..فيديو

شاهد.. تدريبات الإحماء لمنتخب صربيا وسويسرا بـ كالينينجراد

تشكيل منتخب صربيا في مباراة سويسرا بمونديال روسيا

فيديو

رامى عياش يشعل أستوديو برنامج عائشة بـ مبروك مبروك.. فيديو
الخياط: مسح فيروس سي لم يحدث في أي مكان بالعالم
طقس الغد حار والقاهرة 37 درجة مئوية
شاهد .. ملخص وهدف قاتل في مباراة صربيا و سويسرا
لطفي السقعان يكشف عن مفاجأة بخصوص محمد صلاح..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟