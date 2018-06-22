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حوادث

غدًا.. نظر طعن يطالب باستمرار حكم التحفظ على مدرسة المقطم

الجمعة 22/يونيو/2018 - 10:04 م
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
محمد علي
تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، غدًا السبت، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر لسيد كامل أبو خطوة، والذى يطالب باستمرار حكم إلغاء التحفظ على مدرسة المقطم للغات لانتمائها لجماعة الإخوان الإرهابية.

اختصم الطعن رقم ١٠١٩٥٥ لسنة 62 قضائية عليا، وزير العدل.

كانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمًا فى 2014 ببطلان قرار لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية المتحفظ عليها، بالتحفظ على أموال المدرسة المشار إليها استنادا لمخالفته لصحيح حكم القانون والدستور الذى أولى للملكية الخاصة طبيعة خاصة حظر على أساسها فرض الحراسة عليها أو وضعها تحت التحفظ بقرارات إدارية، وأوكل سلطة إصدار هذه القرارات لمحاكم الجنايات.

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