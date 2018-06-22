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حوادث

غدًا.. نظر استئناف النيابة على براءة 7 أشخاص من تهمة التظاهر

الجمعة 22/يونيو/2018 - 10:10 م
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
اسلام مقلد
تنظر محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، غدًا السبت، استئناف النيابة على براءة 7 أشخاص فى اتهامهم بالتظاهر بدون تصريح.

حددت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار سمير حسن، المحامى العام، فى وقت سابق، جلسة اليوم لنظر استئناف النيابة على براءة 7 أشخاص من اتهامهم بالتظاهر بدون تصريح، وطالبت النيابة بإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر ببراءة المتهمين، وتوقيع عقوبة لثبوت الاتهامات المنسوبة إليهم.

وكانت محكمة جنح قصر النيل، قضت ببراءة 7 أشخاص من اتهامهم بالتظاهربدون تصريح.

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