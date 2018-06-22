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حوادث

غدًا.. الحكم فى قضية مقتل مواطن بـ البساتين

الجمعة 22/يونيو/2018 - 10:06 م
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
رامي المهدي
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، غدًا السبت، محاكمة المتهمين بقتل مواطن بدائرة قسم شرطة البساتين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال وعضوية المستشارين علاء كمال البيلى وأيمن عفيفي ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمى.

وأسندت النيابة للمتهمين أ.ح "سائق"، وه.ع «مقاول »، وأ.ع «مزارع »، وم.ص « عامل »، وح.س، وم.ح، وط.م، وج.ج، ضرب المجنى عليه إبرهيم ش. عمدا، بأن تجمهروا عليه، وسددوا له طعنات بأنحاء متفرقة من جسده بالأسلحة، محدثين به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى التى أودت بحياته.

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة استعراض القوة أمام المجنى عليه، مستخدمين أسلحة نارية خرطوش، وأخرى بيضاء، قاصدين من ذلك ترويعه وتخويفه، وإلحاق الأذى به.

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