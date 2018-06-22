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حوادث

غدًا.. نظر محاكمة المتهمين بانتحال صفة ضباط شرطة بالبساتين

الجمعة 22/يونيو/2018 - 10:08 م
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
عمرو المصري
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس غدًا السبت، نظر محاكمة "و.ط، وأ.ر، وم.ع، وم.إ، وم.ا، وي.أ، وا.ع، وت.أ، وط.أ، وإ.أ، وم.ع، وح.أ، وع.أ، وم.م، وخ.م"، المتهمين بالتنكر وانتحال صفة ضباط شرطة ومسئولى الضبط القضائى بدائرة قسم البساتين، لجلسة 23 يونيو، لسماع الشهود.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد النبى، وعضوية المستشار أيمن عفيفي، والمستشار محمد أحمد راشد، وأمانة سر عبد المجيد.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم حيازة أسلحة نارية دون ترخيص، القبض على أحد المواطنين دون إذن إحدى الجهات المختصة وفى غير الأحوال المصرح بها قانونيًا، والتدخل فى أحد الوظائف الحكومية "مأمور الضبط القضائى" واستخدام سلطته بالقبض على مواطنين دون تصريح بصفتهم المزيفة.

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