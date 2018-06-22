قلب أمه يتجاوز نصف مليون جنيه.. ويحتفظ بالمركز الثالث

تجاوز الإيراد اليومي للفيلم الكوميدي "قلب أمه" للفنانين شيكو وهشام ماجد، حاجز النصف مليون جنيه، محتفظًا بالمركز الثالث بين أفلام عيد الفطر المبارك، بعدما حقق 532 ألف جنيه ليلة أمس الخميس، ليأتي بعد فيلمي "حرب كرموز" المتصدر، و"ليلة هنا وسرور" الثاني.



تدور الأحداث في إطار كوميدي حول زعيم عصابة يُدعى (مجدي تختوخ) يدخل في مشاجرة يُصاب على أثرها؛ وينُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة حيث يحتاج إلى نقل قلب، وفي ذات الوقت تتوفى والدة الشاب (يونس) فيلجأ اﻷطباء إلى نقل قلب والدته إلى (تختوخ) ﻹنقاذ حياته، فيتعامل مع (يونس) بطريقة حنان الأم وخوفها عليه.



الفيلم بطولة هشام ماجد وشيكو وكريم فهمي ودلال عبد العزيز ومحمد ثروت وأحمد سلطان، وهو من تأليف تامر إبراهيم وإخراج عمرو صلاح.